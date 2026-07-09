Даже если удалось купить дешевые авиабилеты, отдых в Италии может обойтись значительно дороже запланированного. Туристы все чаще рассказывают о скрытых доплатах и уловках, с которыми сталкиваются в ресторанах, кафе, магазинах и даже при аренде жилья.

Италия остается одним из самых популярных туристических направлений Европы, однако путешественники все чаще предупреждают о скрытых расходах, способных заметно увеличить бюджет поездки. По словам отдыхающих, в популярных туристических городах — Риме, Милане, Неаполе и Венеции — подобные ситуации встречаются особенно часто.

Как пишет Daily Mail, многие путешественники считают, что именно в Италии они чаще всего сталкиваются с неожиданными доплатами и различными способами завысить стоимость покупок или услуг.

Доплаты в кафе и ресторанах

Одной из самых распространенных жалоб остаются дополнительные позиции в счете. Туристы рассказывают, что иногда в чек включают напитки или блюда, которые они не заказывали, либо предлагают различные добавки, не уточняя, что они оплачиваются отдельно.

Так, одна из путешественниц рассказала, что во время отдыха в Риме она вместе со спутником заказала мороженое — по три шарика стоимостью четыре евро каждый. Вместо ожидаемых 24 евро им выставили счет на 44 евро.

Как выяснилось, продавец добавил к десерту сливки, макаруны и канноли, за которые пришлось доплатить еще 20 евро. По словам туристки, из оформления витрины было невозможно понять, что эти дополнения оплачиваются отдельно.

«Забытые» покупки

Еще одна распространенная схема касается сувенирных магазинов. Некоторые туристы утверждают, что продавцы пользуются невнимательностью покупателей и не кладут в пакет часть уже оплаченных товаров.

Один из путешественников рассказал, что оплатил браслет и ожерелье, однако продавец, воспользовавшись тем, что покупатель отвлекся на разговор с сестрой, передал ему только браслет.

Плата за разделенную порцию

Некоторые рестораны берут дополнительную плату, если посетители просят разделить одно блюдо на двоих.

В одном из заведений такой сбор объяснили расходами на дополнительную посуду, салфетки и временем сотрудников, которое требуется, чтобы разрезать блюдо.

Доплата за белье и полотенца

Неожиданными расходами может обернуться и аренда жилья. По словам туристов, в некоторых апартаментах стоимость постельного белья и полотенец не входит в цену проживания и оплачивается отдельно.

Как избежать лишних расходов

Опытные путешественники советуют заранее уточнять стоимость любых дополнительных услуг, внимательно проверять счета в ресторанах и кафе, а также не отходить от кассы, пока не убедитесь, что получили все оплаченные товары. При бронировании жилья стоит внимательно читать описание и проверять, включены ли в стоимость полотенца, постельное белье и уборка.

Большинство туристических ловушек можно избежать, если заранее уточнять условия обслуживания и внимательно проверять чеки. Несколько минут, потраченных на проверку счета или условий проживания, помогут сохранить не только деньги, но и хорошее настроение во время отпуска.