Агата Муцениеце проводит лето в Латвии, где отдыхает вместе со старшими детьми. Актриса делится с подписчиками атмосферными фотографиями из деревни и признается, что эти места напоминают ей о счастливом детстве.

37-летняя актриса уже несколько недель находится в Латвии — стране, где она родилась и выросла. В социальных сетях Муцениеце регулярно публикует кадры деревенской жизни, наслаждаясь природой и временем, проведенным с близкими.

Накануне артистка показала фотографию большой семейной встречи. На снимке она позирует вместе с родственниками на фоне деревенского дома. В кадр также попали ее старшие дети — 13-летний Тимофей и 10-летняя Мия.

Instagram

«Моя латышско-эстонская часть семьи... Люблю до неба и обратно», — подписала публикацию Агата.

Поклонники тепло отреагировали на семейный снимок, отметив уютную атмосферу и искренние эмоции, которыми поделилась актриса.

Напомним, у Муцениеце трое детей. Тимофей и Мия родились в браке с актером Павлом Прилучным. В декабре 2025 года актриса стала мамой в третий раз — у нее и ее нынешнего супруга, музыканта Петра Дранги, родилась дочь Вера.

Судя по публикациям в соцсетях, летние каникулы в Латвии для Агаты Муцениеце стали возможностью не только отдохнуть от работы, но и провести время с родными, к которым она всегда относится с особой теплотой.