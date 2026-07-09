Кажется, что другим живется легче: у них успешная карьера, крепкое здоровье, счастливые семьи и меньше забот. Но одна старая притча напоминает: мы видим лишь внешнюю сторону чужой жизни и почти никогда не знаем, какой груз на самом деле несет другой человек.

Притча о кресте

Однажды человек обратился к Богу с просьбой:

— Господи, мой крест слишком тяжел. Я больше не могу его нести. Позволь мне выбрать другой.

И вдруг он оказался в огромной пещере, где стояли самые разные кресты — каменные, железные, с шипами, огромные и неподъемные.

— Выбирай, — сказал Господь.

Человек долго ходил по пещере и наконец заметил в углу небольшой деревянный крест.

— Вот этот! Он самый легкий.

Бог улыбнулся:

— Но ведь именно это и есть твой крест.

Почему нам кажется, что другим легче

По словам клинического психолога Юлии Королевой, смысл этой притчи заключается не в призыве терпеть любые трудности, а в том, что человек почти всегда сравнивает свою жизнь с чужой, видя лишь красивую внешнюю картинку.

С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, здесь работают сразу несколько типичных ошибок мышления.

Мы не знаем, что происходит в жизни других

Одно из самых распространенных когнитивных искажений — так называемое «чтение мыслей».

Нам кажется, что мы прекрасно понимаем, как живет другой человек, насколько он счастлив и насколько ему легко. На самом деле мы видим лишь небольшую часть его жизни и невольно дорисовываем остальное собственными фантазиями.

Чужие переживания, проблемы и страхи зачастую остаются скрытыми.

Когда ожидания делают нас несчастнее

Еще одна ловушка мышления — убеждение, что жизнь обязательно должна быть легкой и справедливой.

Когда реальность не совпадает с ожиданиями, появляются тревога, раздражение и чувство несправедливости.

Психолог напоминает: трудности — естественная часть жизни каждого человека, и полностью избежать их невозможно.

«У других лучше» — не всегда правда

Часто человек начинает мыслить по принципу «всё или ничего».

Появляются мысли вроде:

«У меня всё плохо».

«У других всё отлично».

«Мой крест самый тяжелый».

На самом деле у каждого человека есть собственные сложности, просто они далеко не всегда заметны окружающим.

Почему хочется «сменить свой крест»

Когда человек испытывает хронический стресс, усталость или эмоциональное выгорание, ему начинает казаться, что он больше не справляется.

В такие моменты мозг ищет простое объяснение происходящему и подталкивает к сравнению себя с другими людьми.

Но такие сравнения лишь усиливают чувство беспомощности и недовольства собственной жизнью.

Что советуют психологи

Специалисты рекомендуют отделять факты от собственных предположений.

Если возникает мысль: «У него всё легко», полезно остановиться и напомнить себе:

«На самом деле я не знаю, через что проходит этот человек».

Полезной может быть и техника «за и против»: попробуйте найти реальные доказательства своей мысли. Чаще всего оказывается, что они основаны лишь на догадках.

Не менее важно возвращать внимание к собственной жизни и задавать себе вопрос:

«Что я могу сделать сегодня, чтобы стало хоть немного легче?»

Если чувство перегрузки не проходит, не стоит оставаться с ним один на один. Поддержка близких, друзей или психолога помогает гораздо эффективнее справляться с жизненными трудностями.

Притча о кресте напоминает простую, но важную истину: чужая жизнь почти всегда кажется легче только потому, что мы не видим ее обратной стороны. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими, полезнее сосредоточиться на собственных возможностях, заботиться о себе и помнить, что даже самая тяжелая ноша становится легче, когда рядом есть поддержка и время для отдыха.