Головокружение — одна из самых распространенных жалоб у людей старшего возраста. Иногда оно связано с усталостью или обезвоживанием, но в некоторых случаях может указывать на серьезные нарушения в работе сердца, сосудов или нервной системы.

Головокружение хотя бы раз в жизни испытывал практически каждый человек. С возрастом этот симптом возникает чаще, поскольку организм претерпевает естественные изменения, увеличивается число хронических заболеваний и принимаемых лекарств.

Специалисты подчеркивают, что головокружение — это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может быть вызван самыми разными причинами — от относительно безобидных до потенциально опасных.

«Головокружение — это не болезнь, а симптом. Оно может быть связано как с обезвоживанием или резким изменением положения тела, так и с серьезными нарушениями кровообращения. Если такие эпизоды повторяются, их нельзя оставлять без внимания», — отмечают медики.

Почему возникает головокружение?

Одни люди описывают головокружение как ощущение неустойчивости, другие — как чувство, будто «земля уходит из-под ног». Причины такого состояния могут быть самыми разными.

Наиболее распространенные из них:

возрастные изменения в работе вестибулярного аппарата;

перепады артериального давления;

ухудшение кровоснабжения головного мозга;

заболевания сердца и сосудов;

побочные эффекты некоторых лекарств;

нарушения работы нервной системы;

тревожность, стресс и нарушения сна;

недостаток жидкости в организме.

«С возрастом системы организма, отвечающие за равновесие, работают менее эффективно. Кроме того, многие пожилые люди принимают несколько лекарств одновременно, что также может увеличивать вероятность головокружения», — объясняют врачи.

Если приступы повторяются регулярно, становятся сильнее или сопровождаются другими симптомами, необходимо обратиться к врачу.

Что делать, если головокружение повторяется?

Лечение зависит не от самого головокружения, а от причины, которая его вызвала.

Если проблема связана с заболеванием, врач может назначить препараты для нормализации артериального давления, улучшения мозгового кровообращения, коррекции работы нервной системы или лечения других выявленных нарушений.

«Не стоит пытаться лечить головокружение самостоятельно. Прежде всего необходимо выяснить его причину, поскольку подход к лечению при заболеваниях сердца, нарушениях работы внутреннего уха или неврологических проблемах будет совершенно разным», — подчеркивают специалисты.

Иногда причиной становятся лекарственные препараты — например, средства от гипертонии, мочегонные или некоторые успокоительные. В таких случаях врач может изменить дозировку или подобрать альтернативное лечение.

«Если головокружение появилось после начала приема нового препарата, не прекращайте лечение самостоятельно. Обязательно обсудите ситуацию с лечащим врачом — возможно, потребуется скорректировать дозировку или заменить лекарство», — рекомендуют эксперты.

Кроме того, многим пожилым людям помогают специальные упражнения для тренировки равновесия и координации. Комплекс упражнений подбирается индивидуально и часто выполняется сидя или с дополнительной опорой.

Когда нужна срочная помощь?

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если головокружение сопровождается:

слабостью в руке или ноге;

нарушением речи;

внезапным ухудшением зрения;

сильной головной болью;

болью в груди;

потерей сознания или падением.

«Если головокружение сопровождается слабостью в конечностях, нарушением речи, потерей зрения или сильной головной болью, это может быть признаком инсульта. В такой ситуации счет идет на минуты, поэтому необходимо немедленно вызвать скорую помощь», — предупреждают специалисты.

Подобные симптомы могут свидетельствовать об инсульте, инфаркте или других опасных состояниях, требующих экстренного лечения.

Само по себе головокружение не всегда говорит о серьезном заболевании, однако игнорировать этот симптом не стоит, особенно если он повторяется или сопровождается другими тревожными признаками.

«Большинство причин головокружения успешно поддаются лечению при своевременной диагностике. Поэтому не стоит ждать, что симптом пройдет сам собой, особенно если он возникает регулярно или становится сильнее», — напоминают врачи.

Своевременное обращение к врачу поможет установить причину недомогания, подобрать правильное лечение и предотвратить развитие опасных осложнений.