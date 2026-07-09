Партнеры продолжают жить вместе, воспитывают детей, строят планы и выглядят счастливой семьей. Но за внешним благополучием нередко скрывается «тихий развод» — отношения, в которых интимная близость давно исчезла. Психологи объясняют, почему это происходит и можно ли вернуть страсть.

Есть пары, которые со стороны кажутся образцовыми. Они вместе проводят выходные, путешествуют, занимаются домом, воспитывают детей и строят планы на будущее. Однако за внешней гармонией порой скрывается совсем другая реальность — супруги месяцами, а иногда и годами живут без интимной близости.

Психологи называют такое состояние «тихим» или «белым браком».

«Тихий брак — это когда мужчина и женщина остаются супругами юридически и в быту, но не имеют интимной близости. В результате такая пара из мужа и жены постепенно превращается просто в друзей или соседей по квартире», — объясняет психолог Галина Плотникова.

Почему исчезает интимная жизнь?

Психологические причины

По словам специалистов, чаще всего проблема начинается вовсе не в спальне.

Стирается романтический контекст.

«Когда партнеры полностью уходят в быт или родительство, они начинают воспринимать друг друга только как "маму" и "папу" либо как надежных союзников. Это так называемый синдром брата и сестры, при котором сексуальное желание постепенно угасает», — говорит Галина Плотникова.

Еще одна распространенная причина — привычка. В долгих отношениях исчезают новизна, флирт и элемент неожиданности.

Если интим становится обязанностью, происходит «по расписанию» или только ради того, чтобы избежать конфликтов, сексуальное желание постепенно снижается.

Не менее важную роль играет и эмоциональное отдаление. Постоянные обиды, невысказанные претензии, усталость и ощущение недооцененности постепенно разрушают желание быть близкими.

«Невозможно искренне хотеть человека, на которого вы ежедневно злитесь. Многие пары вместо открытого разговора начинают бессознательно использовать отказ от секса как форму пассивной агрессии», — отмечает эксперт.

Дополнительную роль играет хронический стресс.

«Сегодня большинство людей живут в состоянии постоянной перегрузки. Работа, тревожность, бесконечная лента социальных сетей, недосып — мозг настолько устает, что на романтику и сексуальное желание просто не остается ресурсов», — объясняет психолог.

Не только психология

Эксперты подчеркивают, что снижение либидо далеко не всегда связано только с эмоциональными проблемами.

На интимную жизнь могут влиять:

гормональные изменения;

прием антидепрессантов, некоторых препаратов от давления и гормональных контрацептивов;

заболевания сердца и сосудов;

лишний вес;

хронические болезни;

постоянная усталость и плохое самочувствие.

«При физиологических проблемах желание часто сохраняется, но близость становится дискомфортной или вызывает тревогу. Со временем психика начинает избегать подобных ситуаций, и интимная жизнь постепенно сходит на нет», — объясняет специалист.

Почему люди продолжают жить вместе?

На первый взгляд кажется, что отсутствие близости должно привести к расставанию. Однако на практике многие семьи сохраняются годами.

Одни супруги действительно не испытывают дискомфорта и воспринимают отношения скорее как партнерство.

Другие боятся перемен.

Развод означает раздел имущества, финансовые сложности, переживания детей и необходимость полностью менять привычную жизнь.

Кроме того, многие убеждены, что после нескольких лет брака отсутствие страсти — это норма.

«Фраза "так живут все" часто становится удобным оправданием. Люди убеждают себя, что отсутствие интимной жизни — неизбежная часть долгих отношений, хотя на самом деле проблема требует обсуждения, а не замалчивания», — говорит Галина Плотникова.

Психологи напоминают: именно интимная близость отличает романтические отношения от дружбы.

Когда секс исчезает, постепенно растут раздражение, эмоциональная дистанция и скрытые обиды.

Можно ли все исправить?

Эксперты считают, что в большинстве случаев — да.

Главное — не делать вид, что проблемы не существует.

«Если отсутствие близости вызывает грусть, тревогу или желание поговорить, отношения еще можно восстановить. Гораздо опаснее полное равнодушие, когда супруги испытывают облегчение от того, что никто больше не проявляет инициативу», — отмечает психолог.

Специалисты рекомендуют:

честно обсудить проблему без взаимных обвинений;

чаще проводить время вдвоем, устраивать свидания и совместный отдых;

вернуть повседневную тактильность — объятия, поцелуи, прикосновения;

при необходимости обратиться к семейному психологу или сексологу.

«Проблема, которая формировалась годами, редко исчезает за один вечер. Но при желании обоих партнеров вернуть эмоциональную и физическую близость вполне возможно», — подчеркивает эксперт.

«Тихий развод» не означает, что отношения обречены. Чаще всего он говорит о том, что прежняя модель совместной жизни перестала работать и требует изменений. Открытый разговор, внимание друг к другу и готовность искать решение вместе помогают многим парам вернуть не только интимную близость, но и ощущение настоящего партнерства.