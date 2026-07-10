Летняя жара способна испортить даже тщательно спланированное путешествие, если неправильно подобрать еду для перекуса. Эксперты рассказали, какие продукты хорошо переносят высокие температуры, что можно смело брать с собой в дорогу, а какие блюда без холодильника быстро становятся опасными для здоровья.

Летом при температуре выше +30 °C продукты портятся значительно быстрее, поэтому к выбору дорожного меню стоит подходить особенно внимательно. Специалисты напоминают: готовую еду нельзя хранить без охлаждения более двух часов, а если температура воздуха превышает +32 °C — не дольше одного часа.

«Безопасность продуктов в дороге зависит не только от того, что вы берете с собой, но и от того, сколько времени еда находится без охлаждения», — напоминают специалисты.

Что лучше взять в дорогу

Для поездок отлично подходят продукты, которые не требуют особых условий хранения.

Среди овощей специалисты рекомендуют выбирать огурцы, морковь, сладкий перец, редис и помидоры черри. Из фруктов хорошо переносят дорогу яблоки, груши, сливы, нектарины и абрикосы.

Хорошим вариантом перекуса также станут:

несоленые орехи и семечки;

цельнозерновые хлебцы;

рисовые крекеры;

сухофрукты без добавленного сахара;

батончики с минимальным содержанием глазури.

Белковые продукты — только с охлаждением

Мясо, яйца, сыр и молочные продукты требуют особой осторожности. Если используется термосумка с аккумуляторами холода, можно взять запеченную курицу или индейку, вареные яйца, твердый сыр, натуральный йогурт или хумус.

«Белковые продукты быстрее других становятся благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому летом их следует перевозить только в охлажденном виде», — отмечают эксперты.

Каким должен быть летний бутерброд

Сэндвичи остаются одним из самых удобных вариантов перекуса, однако летом их состав лучше максимально упростить.

Специалисты советуют отказаться от майонеза, сметанных и сливочных соусов. Оптимальный вариант — цельнозерновой хлеб, кусочек запеченного мяса или твердого сыра. Свежие овощи лучше хранить отдельно и добавлять непосредственно перед едой.

Что пить в жару

Лучшим напитком остается обычная питьевая вода. Также подойдут несладкий чай, домашний компот или вода с лимоном, мятой или огурцом.

А вот сладкая газировка и пакетированные соки, наоборот, могут усиливать жажду из-за высокого содержания сахара.

Какие продукты лучше оставить дома

Летом без холодильника не рекомендуется брать:

салаты с майонезом или сметаной;

торты и пирожные с кремом;

паштеты;

вареные колбасы и сосиски;

сырое мясо и рыбу;

творожные десерты;

суши и морепродукты.

Именно эти продукты чаще всего становятся причиной пищевых отравлений в жаркую погоду.

Не забывайте о гигиене

Перед едой специалисты рекомендуют обязательно мыть руки или пользоваться антисептиком. Полезно иметь при себе влажные салфетки, бумажные полотенца, небольшой нож и пакеты для мусора.

Кроме того, эксперты советуют не употреблять продукты, если изменились их запах, цвет или консистенция.

«Если еда вызывает хоть малейшие сомнения, лучше отказаться от нее. Испорченный перекус может стоить испорченного отпуска», — предупреждают специалисты.

Чтобы поездка не закончилась пищевым отравлением, стоит выбирать простые, свежие и устойчивые к жаре продукты, соблюдать правила хранения и не забывать о гигиене. Несколько несложных мер предосторожности помогут сделать летнее путешествие не только приятным, но и безопасным.