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Петр Дранга рассказал, почему понял, что Агата Муцениеце — женщина его жизни 0 443

Люблю!
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце
ФОТО: Instagram

Аккордеонист и композитор Петр Дранга редко говорит о личной жизни, однако в День семьи, любви и верности сделал исключение. Музыкант признался, что всегда мечтал о крепкой семье и долго искал спутницу жизни, пока не встретил Агату Муцениеце.

Петр Дранга, который обычно не афиширует семейную жизнь, поделился редкими откровениями о своей супруге Агате Муцениеце. После концерта «Мне б писать для тебя стихи» музыкант рассказал, какое значение для него имеет семья.

По словам Дранги, он всегда мечтал о большой семье, поскольку сам вырос вместе с двумя сестрами. Однако к выбору спутницы жизни подходил очень серьезно.

«Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение. Я желаю абсолютно всем, у кого семьи еще нет, почувствовать, что это такое и какое это счастье. А тем, кто по каким-то причинам его потерял, — обрести вновь», — сказал музыкант.

В прошлом году Петр Дранга впервые стал отцом. Агата Муцениеце родила дочь Веру, которая стала третьим ребенком актрисы. По словам Агаты, супруг с первых дней активно участвует в воспитании малышки и оказался заботливым и внимательным отцом.

Семья живет в загородном доме в одном из престижных поселков Подмосковья.

Напомним, Петр Дранга и Агата Муцениеце поженились 25 августа 2025 года.

Сегодня Петр Дранга и Агата Муцениеце редко делятся подробностями личной жизни, однако их редкие признания свидетельствуют, что семья для обоих остается главным жизненным приоритетом.

Ранее мы писали о том, как 37-летняя актриса присоединилась к праздничному флешмобу, посвященному семье, и опубликовала фотографию с самыми близкими людьми. На снимке запечатлены сама Агата, ее супруг, музыкант Петр Дранга, а также дети актрисы от брака с Павлом Прилучным — Тимофей и Мия.

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#звезды #родители #семья #отношения #счастье #музыканты #праздники #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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