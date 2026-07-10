Легенда Голливуда Том Хэнкс отпраздновал 70-летний юбилей. Одной из первых актера поздравила его супруга Рита Уилсон, посвятив мужу теплое признание в любви.

«С днем рождения, любовь всей моей жизни! Я очень тебя люблю», — написала Рита Уилсон в социальных сетях, опубликовав фотографию именинника. На снимке Том Хэнкс позирует в легкой летней рубашке и светлых брюках, сохраняя свой привычный непринужденный стиль.

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К поздравлениям быстро присоединились поклонники и знаменитые коллеги. Среди первых отметилась актриса Джулианна Мур, лаконично написав: «С днем рождения, Том!»

Карьера Хэнкса началась в начале 1980-х годов с небольших ролей, однако настоящий прорыв произошел после выхода фильма «Большой» в 1988 году. В 1990-х актер окончательно закрепил за собой статус одной из главных звезд Голливуда благодаря фильмам «Неспящие в Сиэтле», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана» и «Зеленая миля», которые стали классикой мирового кинематографа.

Не менее успешной оказалась и его личная жизнь. В 1988 году Том Хэнкс женился на актрисе и певице Рите Уилсон, с которой познакомился на съемках сериала «Закадычные друзья». Супруги вместе уже почти четыре десятилетия и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. У них двое общих сыновей, а также у актера есть двое старших детей от первого брака.

За десятилетия Том Хэнкс стал не только обладателем множества престижных кинонаград, но и одним из самых уважаемых и любимых актеров мира. Его юбилей стал поводом для многочисленных поздравлений от коллег, друзей и миллионов поклонников по всему миру.