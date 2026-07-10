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Важнее оценок: эксперт назвала четыре навыка, которые помогают ребенку добиться успеха 0 199

Люблю!
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дети и родители

Высокие оценки и способности, безусловно, важны, однако они не всегда определяют будущее ребенка. По мнению экспертов по воспитанию, гораздо большее значение имеет самоконтроль — умение управлять своими словами, эмоциями, желаниями и повседневными привычками.

Когда родители думают об успешном будущем своих детей, они чаще всего делают ставку на хорошую учебу, талант и высокий интеллект. Но, как отмечает Times Entertainment, существует навык, который оказывает не меньшее влияние на дальнейшую жизнь, — самоконтроль.

Именно он помогает человеку преодолевать трудности, принимать взвешенные решения, строить здоровые отношения и не терять из виду долгосрочные цели.

Эксперт по воспитанию детей Суприя Малпани считает, что самоконтроль — один из важнейших факторов, влияющих на будущий успех, счастье и качество отношений. По ее словам, родители могут помочь ребенку развить четыре ключевых навыка.

1. Следить за своими словами

«Не каждая мысль должна быть произнесена вслух», — напоминает Малпани.

Детям важно понимать, что необдуманные слова могут разрушить доверие, тогда как сказанное вовремя и с уважением способно укрепить отношения.

Полезно приучить ребенка перед тем, как что-либо сказать, задавать себе простой вопрос: «Действительно ли это необходимо говорить?» Такая привычка помогает развивать осознанность и учит думать о последствиях своих слов.

2. Управлять эмоциями

Испытывать гнев, обиду, ревность или разочарование совершенно естественно. Проблемы начинаются тогда, когда эмоции начинают управлять поведением человека.

Ребенок, который умеет справляться со своими чувствами, понимает, что злость не обязательно выражать криком, а неудача — не повод опускать руки.

По словам эксперта, спокойствие — это не слабость, а проявление эмоциональной зрелости и внутренней силы.

3. Учиться откладывать удовольствие

Детям хочется получать желаемое сразу — новую игрушку, дополнительное время за экраном или одобрение окружающих.

Однако, как отмечает Малпани, люди, добивающиеся больших успехов, еще в детстве осваивают важный навык — способность отказаться от сиюминутного удовольствия ради более значимой цели в будущем.

Именно терпение, дисциплина и умение ждать помогают человеку реализовать свой потенциал.

4. Формировать полезные привычки

Ежедневные привычки кажутся мелочами, но именно они постепенно формируют характер.

Эксперт отмечает, что чрезмерное увлечение гаджетами, постоянные оправдания, избегание обязанностей или привычка откладывать дела со временем превращаются в устойчивую модель поведения.

И наоборот, ответственность, организованность и дисциплина становятся прочной основой для будущих достижений.

Специалисты подчеркивают, что даже талантливому ребенку бывает сложно реализовать свои способности без самоконтроля. С ранних лет детям приходится сталкиваться с многочисленными соблазнами, эмоциональными переживаниями и непростыми выборами, поэтому умение управлять своими импульсами становится одним из важнейших жизненных навыков.

При этом самоконтроль вовсе не означает подавление эмоций или стремление никогда не ошибаться. Скорее, речь идет о способности понимать свои чувства, осознавать последствия поступков и принимать ответственность за собственные решения.

Интеллект и хорошие оценки могут открыть перед ребенком многие двери, но именно самоконтроль помогает воспользоваться этими возможностями. Умение думать перед тем, как говорить, управлять эмоциями, проявлять терпение и вырабатывать полезные привычки становится прочным фундаментом для успешной и счастливой взрослой жизни.

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#развитие #родители #эмоции #воспитание #привычки #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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