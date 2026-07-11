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Исследование: собаки способствуют снижению уровня преступности в районах 0 55

Люблю!
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
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Это связано с поведением их владельцев.

 

Американские исследователи обнаружили, что в районах с большим количеством собак уровень преступности значительно ниже по сравнению с другими районами, согласно информации с сайта университета Огайо.

Люди, выгуливающие своих собак, более внимательны к происходящему на улицах. Это может способствовать снижению преступности, считает ведущий автор исследования, докторант социологии Николо Пинчак.

Хозяева, выгуливающие своих собак, фактически патрулируют окрестности. Они замечают, когда что-то идет не так, и когда в районе появляются подозрительные лица,

— утверждает Пинчак.

Ученые проанализировали статистику преступности с 2014 по 2016 год в 595 кварталах Коламбуса и сопоставили ее с данными опросов местных жителей о собаках. Исследования показали, что доверие между соседями помогает сдерживать преступность. Жители поддерживают друг друга, когда сталкиваются с угрозами. В районах с высоким уровнем доверия наблюдается более низкий уровень убийств, грабежей и нападений с отягчающими обстоятельствами по сравнению с районами с низким уровнем доверия.

Среди районов с высоким уровнем доверия наилучшими оказались те, где проживает много собак. В таких районах уровень преступности примерно на две трети ниже, чем в районах с небольшим количеством собак. По словам Пинчака, это связано с выгулом питомцев.

Доверие не так эффективно, если на улицах нет людей, которые могут заметить преступника. Кроме того, когда люди гуляют с собаками, они общаются друг с другом, гладят собак друг друга. Иногда они даже знают кличку собаки соседа, но не знают имя его хозяина,

— отметил социолог.

Кроме того, по словам Пинчака, лай и присутствие собаки на улице могут отпугнуть преступников от попыток взлома домов.

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