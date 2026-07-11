У этого простого, но вкусного блюда есть интересные тонкости, о которых знают не все.

Интересные факты

История этого блюда интересна. Изначально оно называлось «Veau Orloff» в честь графа Орлова, посетившего Францию. Затем название изменилось на привычное нам — мясо по-французски. В оригинальный рецепт входила телятина, грибы, лук, соус бешамель и, конечно, картофель. Сегодня используются другие ингредиенты: свинина, сметана вместо соуса и иногда грибы не добавляются.

Существуют различные варианты картофеля по-французски: мясо по-домашнему, по-капитански, «Сюрприз» или «Дипломат». Интересно, что во Франции картофель по-французски не существует! Разве что в провинции Эльзас есть блюдо, в которое добавляют картофель, мясо, морковь и лук, но без сыра и сметаны. Это блюдо называется бекеоффе и сверху покрывается грушами.

Картофель с мясом стал частью нашей культуры. Это не только исторически интересно, но и вкусно. Как же его приготовить?

Рецепт картофеля по-французски

Ингредиенты:

шесть картофелин;

триста грамм свинины;

две штуки репчатого лука;

два зубчика чеснока;

два помидора;

твердый тертый сыр;

перец, соль, карри — по вкусу.

Приготовление:

Свинину нарезаем крупными соломками. Картофель разрезаем на дольки.

Чеснок и репчатый лук нарезаем кубиками.

На раскаленной сковороде обжариваем свинину, добавляя немного растительного масла.

К свинине добавляем картофель и по вкусу приправы. Перемешиваем и жарим до полуготовности картофеля, помешивая время от времени.

Добавляем нарезанные лук и чеснок к свинине и картофелю. Перемешиваем и жарим еще около пяти минут. Затем нарезаем крупно два помидора и добавляем их к остальным ингредиентам.

Посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и ждем пять минут, чтобы сыр расплавился.

Картофель по-французски готов! Приятного аппетита!