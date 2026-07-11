У этого простого, но вкусного блюда есть интересные тонкости, о которых знают не все.
Интересные факты
История этого блюда интересна. Изначально оно называлось «Veau Orloff» в честь графа Орлова, посетившего Францию. Затем название изменилось на привычное нам — мясо по-французски. В оригинальный рецепт входила телятина, грибы, лук, соус бешамель и, конечно, картофель. Сегодня используются другие ингредиенты: свинина, сметана вместо соуса и иногда грибы не добавляются.
Существуют различные варианты картофеля по-французски: мясо по-домашнему, по-капитански, «Сюрприз» или «Дипломат». Интересно, что во Франции картофель по-французски не существует! Разве что в провинции Эльзас есть блюдо, в которое добавляют картофель, мясо, морковь и лук, но без сыра и сметаны. Это блюдо называется бекеоффе и сверху покрывается грушами.
Картофель с мясом стал частью нашей культуры. Это не только исторически интересно, но и вкусно. Как же его приготовить?
Рецепт картофеля по-французски
Ингредиенты:
шесть картофелин;
триста грамм свинины;
две штуки репчатого лука;
два зубчика чеснока;
два помидора;
твердый тертый сыр;
перец, соль, карри — по вкусу.
Приготовление:
Свинину нарезаем крупными соломками. Картофель разрезаем на дольки.
Чеснок и репчатый лук нарезаем кубиками.
На раскаленной сковороде обжариваем свинину, добавляя немного растительного масла.
К свинине добавляем картофель и по вкусу приправы. Перемешиваем и жарим до полуготовности картофеля, помешивая время от времени.
Добавляем нарезанные лук и чеснок к свинине и картофелю. Перемешиваем и жарим еще около пяти минут. Затем нарезаем крупно два помидора и добавляем их к остальным ингредиентам.
Посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и ждем пять минут, чтобы сыр расплавился.
Картофель по-французски готов! Приятного аппетита!
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