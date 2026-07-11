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Мятный сахар своими руками: ароматная заготовка, которая преобразит летние десерты 0 25

Люблю!
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мятный сахар

Свежая мята может пригодиться не только для чая и лимонадов. Из нее легко приготовить ароматный мятный сахар, который станет оригинальной добавкой к выпечке, десертам и напиткам. Такая заготовка сохранит летний аромат надолго и разнообразит привычные блюда.

Если на грядке или подоконнике выросло много мяты, не спешите использовать ее только для освежающих напитков. Домашний мятный сахар — простой способ сохранить насыщенный аромат зелени и круглый год добавлять его в любимые рецепты.

Что понадобится

  • 100 г свежей мяты;

  • 700 г сахара.

При желании количество мяты можно увеличить — вкус и аромат станут более насыщенными.

Как приготовить

  1. Сначала тщательно промойте мяту и полностью обсушите ее.

  2. Листья измельчите в блендере вместе с частью сахара до получения однородной ароматной массы.

  3. Затем соедините ее с оставшимся сахаром и хорошо перемешайте, чтобы мятный аромат равномерно распределился.

  4. Полученную смесь тонким слоем выложите на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку.

  5. Сушите сахар при температуре 70–80 °C около часа, периодически перемешивая, чтобы испарялась лишняя влага.

  6. После полного высыхания смесь можно еще раз измельчить в блендере — так сахар станет более рассыпчатым и однородным.

  7. Готовый продукт пересыпьте в чистую сухую стеклянную банку и храните под плотно закрытой крышкой.

Где использовать мятный сахар

Ароматный сахар отлично подходит для:

  • чая и домашних лимонадов;

  • кофе и горячего шоколада;

  • блинчиков и сырников;

  • кексов, печенья и другой выпечки;

  • фруктовых салатов;

  • кремов, мороженого и легких летних десертов.

Домашний мятный сахар готовится всего из двух ингредиентов, а использовать его можно в самых разных блюдах. Такая простая заготовка поможет надолго сохранить свежий аромат мяты и добавит привычным десертам и напиткам яркую летнюю нотку.

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#сахар #напитки #мята #выпечка #еда #лето
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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