Свежая мята может пригодиться не только для чая и лимонадов. Из нее легко приготовить ароматный мятный сахар, который станет оригинальной добавкой к выпечке, десертам и напиткам. Такая заготовка сохранит летний аромат надолго и разнообразит привычные блюда.
Если на грядке или подоконнике выросло много мяты, не спешите использовать ее только для освежающих напитков. Домашний мятный сахар — простой способ сохранить насыщенный аромат зелени и круглый год добавлять его в любимые рецепты.
Что понадобится
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100 г свежей мяты;
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700 г сахара.
При желании количество мяты можно увеличить — вкус и аромат станут более насыщенными.
Как приготовить
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Сначала тщательно промойте мяту и полностью обсушите ее.
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Листья измельчите в блендере вместе с частью сахара до получения однородной ароматной массы.
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Затем соедините ее с оставшимся сахаром и хорошо перемешайте, чтобы мятный аромат равномерно распределился.
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Полученную смесь тонким слоем выложите на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку.
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Сушите сахар при температуре 70–80 °C около часа, периодически перемешивая, чтобы испарялась лишняя влага.
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После полного высыхания смесь можно еще раз измельчить в блендере — так сахар станет более рассыпчатым и однородным.
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Готовый продукт пересыпьте в чистую сухую стеклянную банку и храните под плотно закрытой крышкой.
Где использовать мятный сахар
Ароматный сахар отлично подходит для:
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чая и домашних лимонадов;
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кофе и горячего шоколада;
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блинчиков и сырников;
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кексов, печенья и другой выпечки;
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фруктовых салатов;
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кремов, мороженого и легких летних десертов.
Домашний мятный сахар готовится всего из двух ингредиентов, а использовать его можно в самых разных блюдах. Такая простая заготовка поможет надолго сохранить свежий аромат мяты и добавит привычным десертам и напиткам яркую летнюю нотку.
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