Свежая мята может пригодиться не только для чая и лимонадов. Из нее легко приготовить ароматный мятный сахар, который станет оригинальной добавкой к выпечке, десертам и напиткам. Такая заготовка сохранит летний аромат надолго и разнообразит привычные блюда.

Если на грядке или подоконнике выросло много мяты, не спешите использовать ее только для освежающих напитков. Домашний мятный сахар — простой способ сохранить насыщенный аромат зелени и круглый год добавлять его в любимые рецепты.

Что понадобится

100 г свежей мяты;

700 г сахара.

При желании количество мяты можно увеличить — вкус и аромат станут более насыщенными.

Как приготовить

Сначала тщательно промойте мяту и полностью обсушите ее. Листья измельчите в блендере вместе с частью сахара до получения однородной ароматной массы. Затем соедините ее с оставшимся сахаром и хорошо перемешайте, чтобы мятный аромат равномерно распределился. Полученную смесь тонким слоем выложите на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку. Сушите сахар при температуре 70–80 °C около часа, периодически перемешивая, чтобы испарялась лишняя влага. После полного высыхания смесь можно еще раз измельчить в блендере — так сахар станет более рассыпчатым и однородным. Готовый продукт пересыпьте в чистую сухую стеклянную банку и храните под плотно закрытой крышкой.

Где использовать мятный сахар

Ароматный сахар отлично подходит для:

чая и домашних лимонадов;

кофе и горячего шоколада;

блинчиков и сырников;

кексов, печенья и другой выпечки;

фруктовых салатов;

кремов, мороженого и легких летних десертов.

Домашний мятный сахар готовится всего из двух ингредиентов, а использовать его можно в самых разных блюдах. Такая простая заготовка поможет надолго сохранить свежий аромат мяты и добавит привычным десертам и напиткам яркую летнюю нотку.