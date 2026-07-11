Греческий йогурт с бананом многие считают идеальным полезным перекусом. Однако гастроэнтерологи предупреждают: сочетание продуктов, богатых жирами и быстрыми углеводами, может создавать повышенную нагрузку на организм, особенно у людей с нарушениями обмена веществ.
Многие опасаются сахара, содержащегося во фруктах, однако, как отмечают специалисты, проблема зачастую заключается не в самих фруктах, а в их сочетании с жирной пищей.
По словам гастроэнтеролога Сергея Караулова, комбинация простых сахаров и большого количества жиров считается одной из самых неблагоприятных для организма.
«Не все продукты стоит употреблять одновременно. Иногда привычные сочетания не только не приносят пользы, но и могут навредить. Одним из таких сочетаний являются сахар и жир», — объясняет врач.
Кому особенно стоит быть осторожнее
Наибольшую опасность подобные сочетания представляют для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом второго типа и склонностью к ожирению.
Когда жиры и быстрые углеводы поступают в организм одновременно, значительно возрастает нагрузка на поджелудочную железу, а уровень глюкозы в крови повышается быстрее.
«Сахар маскирует жирность пищи, поэтому человек может съесть значительно больше, чем планировал. Особенно опасны такие сочетания, как фастфуд и сладкая газировка или хлеб со сливочным маслом и джемом», — говорит Сергей Караулов.
По словам специалиста, именно такие комбинации чаще способствуют набору лишнего веса.
Почему жир и сахар вместе — плохая идея
Врач объясняет, что избыток жиров в крови ухудшает транспортировку глюкозы к клеткам. В результате сахар дольше остается в кровотоке, повышая уровень глюкозы.
Кроме того, свободные жирные кислоты снижают чувствительность тканей к инсулину, что нарушает нормальный обмен веществ.
«Поэтому сладкая и жирная пища по отдельности зачастую менее вредна, чем их сочетание в одном приеме пищи», — отмечает гастроэнтеролог.
А как же йогурт с бананом?
По словам специалиста, именно сочетание фруктов с жирными и белковыми продуктами может вызывать неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Фрукты перевариваются значительно быстрее, чем продукты, богатые жирами и белками. Если употреблять их одновременно, в кишечнике могут усиливаться процессы брожения.
«Поэтому греческий йогурт с бананом — не самый удачный вариант перекуса. Лучше съесть фрукт за 30–40 минут до более калорийной еды или через полтора-два часа после основного приема пищи», — рекомендует врач.
Как сделать рацион более полезным
Для поддержания нормального уровня глюкозы специалисты советуют сократить количество насыщенных жиров и отдавать предпочтение продуктам, содержащим мононенасыщенные жирные кислоты.
Они содержатся в:
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оливковом масле;
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авокадо;
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орехах;
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семечках.
Фрукты, особенно сладкие, по мнению врача, лучше употреблять отдельно от каш, творога, жирных молочных продуктов и других калорийных блюд.
Специалисты подчеркивают: речь не идет о полном отказе от бананов, йогурта или других полезных продуктов. Важнее учитывать не только состав рациона, но и сочетание продуктов в одном приеме пищи. Особенно внимательно к таким комбинациям стоит относиться людям с диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Для здоровых людей умеренное употребление натурального йогурта с фруктами обычно не представляет опасности, однако при наличии заболеваний рекомендации по питанию лучше обсуждать с лечащим врачом.
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