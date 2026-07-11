Печень ежедневно выполняет сотни жизненно важных функций — очищает организм от токсинов, участвует в обмене веществ, вырабатывает желчь и помогает запасать энергию. При этом заболевания этого органа нередко развиваются практически бессимптомно. Врач-гепатолог рассказала, какие признаки могут указывать на проблемы с печенью и почему их нельзя оставлять без внимания.

Печень — один из самых важных органов человеческого организма. Она участвует в обмене белков, жиров и углеводов, синтезирует белки крови, вырабатывает желчь, обезвреживает токсины, перерабатывает лекарственные препараты и накапливает витамины.

Однако именно печень способна долго не подавать тревожных сигналов. Даже при серьезных изменениях человек может чувствовать себя вполне нормально. Поэтому заболевания нередко обнаруживают случайно или уже на поздних стадиях. Тем не менее существует ряд симптомов, которые могут указывать на то, что орган нуждается в обследовании.

Постоянная усталость

Одним из первых признаков нарушения работы печени может стать усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха. Человек быстрее утомляется, ощущает слабость, сонливость и снижение работоспособности.

«При нарушении работы печени в крови постепенно накапливаются продукты обмена веществ, которые в норме должны обезвреживаться. Одновременно меняется энергетический обмен, поэтому организму становится сложнее поддерживать привычную активность», — объясняет врач-гепатолог и гастроэнтеролог Ольга Шкарина.

Хотя такой симптом нельзя считать специфическим только для заболеваний печени, в сочетании с другими признаками он требует внимания.

Тяжесть под правыми ребрами

Распространено мнение, что болезни печени всегда сопровождаются болью. На самом деле ткань печени практически не содержит болевых рецепторов.

«Неприятные ощущения появляются лишь тогда, когда увеличенная печень начинает растягивать свою наружную капсулу, богатую нервными окончаниями. Обычно человек ощущает тупую тяжесть или ноющую боль под правыми ребрами. Резкая приступообразная боль чаще связана не с самой печенью, а с заболеваниями желчного пузыря или желчных протоков», — говорит специалист.

Потеря аппетита, тошнота и горечь во рту

При нарушении образования и оттока желчи могут появиться снижение аппетита, тошнота, ощущение переполненного желудка даже после небольшого количества пищи, вздутие живота и нестабильный стул.

«Некоторые люди замечают постоянную горечь или металлический привкус во рту. Подобные симптомы возникают из-за нарушения нормального движения желчи и могут сопровождать различные заболевания печени и желчевыводящих путей. Нередко появляется непереносимость жирной пищи», — отмечает Ольга Шкарина.

Печень умеет восстанавливаться — но не бесконечно

Печень обладает уникальной способностью к регенерации. Даже после значительной потери ткани она способна постепенно восстанавливать свой объем.

Именно эта особенность легла в основу древнегреческого мифа о Прометее, которому орел ежедневно выклевывал печень, а за ночь она вырастала вновь. Однако возможности регенерации не безграничны. Если повреждение продолжается годами, нормальная ткань постепенно замещается соединительной, развивается фиброз, а затем цирроз, при котором восстановить структуру печени уже невозможно.

Желтизна кожи и глаз

Одним из наиболее известных симптомов заболеваний печени считается желтуха.

«Пожелтение кожи и склер связано с накоплением билирубина — пигмента, который образуется при естественном разрушении эритроцитов. Если клетки печени повреждены, переработка билирубина нарушается, и он начинает поступать в кровь», — поясняет врач.

Обычно сначала желтеют белки глаз, затем слизистые оболочки и кожа. Такой симптом требует обязательного обращения к врачу.

Потемнение мочи и светлый кал

Еще один характерный признак — изменение цвета естественных выделений.

«Моча становится темной, напоминая крепкий чай или темное пиво. Это связано с тем, что билирубин начинает выводиться через почки. Кал, наоборот, светлеет, поскольку в кишечник поступает меньше желчных пигментов», — говорит гепатолог.

Если эти изменения сопровождаются желтухой или ухудшением самочувствия, откладывать обследование нельзя.

Кожный зуд

Иногда заболевания печени впервые проявляются вовсе не со стороны пищеварительной системы.

Зуд может сохраняться длительное время, усиливаться вечером или ночью и при этом не сопровождаться выраженной сыпью.

«Причиной становится накопление компонентов желчи в крови, которые раздражают нервные окончания кожи. Одновременно могут появляться сухость кожи, шелушение и склонность к воспалительным изменениям», — отмечает специалист.

Сосудистые звездочки и покраснение ладоней

По мере прогрессирования заболевания могут появляться характерные внешние признаки.

«На коже возникают сосудистые звездочки, чаще на лице, груди и плечах. Ладони приобретают стойкий красноватый оттенок. Эти изменения связаны с нарушением обмена гормонов и изменением состояния сосудов», — объясняет Ольга Шкарина.

Многие заболевания печени годами развиваются практически незаметно, однако при раннем выявлении их нередко удается успешно контролировать. Если усталость сохраняется неделями, появляются тяжесть под правыми ребрами, тошнота, потеря аппетита, зуд кожи или меняется цвет мочи и кала, не стоит откладывать визит к врачу. А появление желтухи, выраженной слабости, сильной боли, рвоты или быстрого увеличения живота требует как можно более быстрого обращения за медицинской помощью.

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Диета для здоровой печени: какие продукты помогают, а какие лучше ограничить

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Правильное питание — один из самых эффективных способов поддержать здоровье печени. Врачи отмечают, что некоторые продукты помогают органу справляться с ежедневной нагрузкой, тогда как другие ускоряют развитие жировой болезни печени, воспаления и нарушений обмена веществ.

По словам врачей-гепатологов, универсальной «диеты для печени» не существует, однако есть принципы питания, которые помогают снизить нагрузку на орган и уменьшить риск развития хронических заболеваний.

Что полезно для печени

Овощи и зелень

Брокколи, цветная капуста, шпинат, листовые салаты, морковь, свекла и тыква богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

«Овощи помогают поддерживать нормальный обмен веществ и уменьшают воспалительные процессы в организме», — отмечают специалисты.

Фрукты и ягоды

Яблоки, цитрусовые, черника, смородина, вишня и гранаты содержат антиоксиданты, которые защищают клетки печени от повреждений.

При этом сладкие фрукты стоит употреблять умеренно, особенно при лишнем весе и нарушениях углеводного обмена.

Цельнозерновые продукты

Овсянка, гречка, бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают организм сложными углеводами и пищевыми волокнами, способствуя нормальной работе кишечника.

Нежирная рыба

Лосось, скумбрия, сельдь и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить накопление жира в печени.

Нежирное мясо и птица

Курица, индейка, кролик и постная говядина являются хорошими источниками белка, необходимого для восстановления тканей организма.

Бобовые и орехи

Фасоль, чечевица, нут, грецкие орехи и миндаль содержат растительный белок и полезные жиры.

Кофе

Несколько крупных исследований показали, что умеренное употребление натурального кофе может быть связано со снижением риска развития цирроза и фиброза печени.

«Для большинства людей две–три чашки натурального кофе в день не вредят печени, а при отсутствии противопоказаний даже могут оказывать защитный эффект», — отмечают гепатологи.

Что лучше ограничить

Алкоголь

Даже небольшие, но регулярные дозы алкоголя увеличивают нагрузку на печень и могут способствовать развитию воспаления, жировой болезни и цирроза.

Сладкие напитки

Газировка, энергетики и пакетированные соки содержат большое количество сахара, который способствует накоплению жира в печени.

Жареная пища

Большое количество насыщенных жиров и продуктов глубокой жарки ухудшает обмен веществ и повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Переработанное мясо

Колбасы, сосиски, бекон и копчености содержат много соли, насыщенных жиров и различных пищевых добавок.

Избыток сахара

Кондитерские изделия, выпечка и сладости при регулярном употреблении могут привести к ожирению печени даже у людей, не употребляющих алкоголь.

Как готовить пищу

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение:

варке;

приготовлению на пару;

запеканию;

тушению.

Такие способы приготовления позволяют уменьшить количество лишнего жира в рационе.

Нужно ли полностью отказаться от жиров?

Нет. Печени необходимы полезные жиры, содержащиеся в растительных маслах, орехах, авокадо и жирной морской рыбе.

Главное — соблюдать умеренность и избегать трансжиров, которые содержатся в фастфуде, промышленной выпечке и некоторых полуфабрикатах.

Здоровье печени во многом зависит от образа жизни и ежедневного питания. Рацион с достаточным количеством овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и полезных жиров помогает снизить нагрузку на этот орган, тогда как избыток алкоголя, сахара и ультрапереработанных продуктов постепенно повышает риск развития серьезных заболеваний. Даже небольшие изменения в привычном меню способны принести печени ощутимую пользу в долгосрочной перспективе.