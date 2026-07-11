Многие считают разговоры с самим собой странной привычкой. Однако психологи и нейропсихологи уверяют: в большинстве случаев это совершенно нормальное поведение, которое помогает лучше концентрироваться, справляться со стрессом и даже принимать более взвешенные решения.

Разговоры с самим собой часто воспринимаются как признак одиночества или даже психических проблем. На самом деле большинство людей время от времени ведут внутренний диалог вслух — и, как показывают исследования, это может приносить вполне ощутимую пользу.

Помогает лучше сосредоточиться

Исследование, проведенное в 2017 году учеными из Бангорского университета, показало, что проговаривание мыслей и действий вслух действительно улучшает концентрацию и помогает эффективнее выполнять задачи.

В эксперименте участвовали 28 добровольцев. Одни читали инструкции про себя, другие — вслух. В результате оказалось, что участники второй группы лучше справлялись с заданиями и реже допускали ошибки.

«Наши результаты показали, что разговор с самим собой во время выполнения сложных задач значительно повышает эффективность работы», — отметила один из авторов исследования, преподаватель нейропсихологии и когнитивной психологии Палома Мари-Беффа.

По словам ученых, слуховое восприятие собственных слов помогает мозгу лучше контролировать действия и удерживать внимание.

Способ справиться с эмоциями

Разговор с самим собой может стать своеобразной психологической поддержкой, особенно в стрессовых ситуациях. Недаром перед важными событиями люди нередко подбадривают себя вслух.

Исследования показывают, что позитивный внутренний диалог помогает снизить уровень тревоги, лучше контролировать эмоции и легче адаптироваться к сложным обстоятельствам.

«Разговор с самим собой помогает человеку обрести уверенность и лучше понять собственные переживания», — отмечает психолог Эмили Кросби.

Когда рядом нет человека, с которым можно обсудить проблему, собственный голос способен стать дополнительной опорой.

Это естественный механизм

Психолог Саша Холл подчеркивает, что привычка разговаривать с собой сопровождает человека практически всю жизнь. Уже в детстве дети комментируют свои действия во время игры, и это считается важной частью развития мышления.

Во взрослом возрасте люди чаще начинают говорить вслух, когда пытаются что-то вспомнить, сосредоточиться или найти решение сложной задачи.

«Язык помогает нам организовать собственный опыт. Когда мы выражаем чувства словами, нам становится легче их контролировать», — объясняет Холл.

Кроме того, проговаривание мыслей замедляет поток размышлений, помогает структурировать информацию и выстроить последовательный план действий.

Когда это может быть поводом обратиться к специалисту

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев разговоры с самим собой абсолютно нормальны. Однако есть ситуации, когда они могут свидетельствовать о проблемах.

Поводом для консультации со специалистом могут стать случаи, если человеку кажется, что он отвечает не собственным мыслям, а «голосам извне», либо если внутренний диалог постоянно носит крайне агрессивный, тревожный и уничижительный характер.

Специалисты подчеркивают: разговоры с самим собой — это естественный способ организовать мысли, снизить уровень стресса и повысить концентрацию. Если такой внутренний диалог помогает разобраться в ситуации, успокоиться или лучше выполнить задачу, поводов для беспокойства нет. Напротив, иногда именно собственный голос становится лучшим помощником в сложный момент.