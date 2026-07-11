Если хочется домашней выпечки без сложных рецептов, попробуйте приготовить галету с черешней. Этот французский открытый пирог готовится из песочного теста, а сочная ягодная начинка делает его идеальным десертом к летнему чаепитию.
Галета — один из самых простых французских пирогов. Для нее не нужна специальная форма, а с приготовлением справится даже начинающий кулинар. Главное — использовать спелую и сладкую черешню.
Ингредиенты
Для теста:
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200 г пшеничной муки;
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100 г холодного сливочного масла;
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1 яйцо;
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2 ст. л. сахара;
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5 ст. л. холодной воды;
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щепотка соли.
Для начинки:
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500 г черешни;
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3 ст. л. сахара;
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2 ч. л. кукурузного крахмала.
Способ приготовления
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Просейте муку, смешайте ее с сахаром и солью. Добавьте нарезанное холодное сливочное масло и быстро разотрите массу руками до состояния крошки.
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Влейте холодную воду и замесите тесто. Сформируйте шар, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут.
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Тем временем подготовьте начинку: вымойте черешню, удалите косточки, добавьте сахар и кукурузный крахмал, затем аккуратно перемешайте.
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Охлажденное тесто раскатайте прямо на листе пергамента в круг толщиной около 3–4 мм. Выложите начинку в центр, оставив по краям свободную полоску шириной 3–4 сантиметра.
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Подверните края теста на ягоды, формируя характерные складки. Смажьте их взбитым яйцом, чтобы после выпечки они приобрели красивый золотистый цвет.
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Выпекайте галету в заранее разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока тесто не станет румяным.
Полезный совет
Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости черешни. Если ягоды очень сочные, допустимо добавить еще половину чайной ложки крахмала, чтобы начинка получилась более густой.
Галета с черешней — один из самых простых летних пирогов, который не требует специальных навыков и сложной подготовки. Хрустящее песочное тесто и сочная ягодная начинка делают этот французский десерт отличным дополнением к чашке чая или кофе.
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