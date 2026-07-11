Если хочется домашней выпечки без сложных рецептов, попробуйте приготовить галету с черешней. Этот французский открытый пирог готовится из песочного теста, а сочная ягодная начинка делает его идеальным десертом к летнему чаепитию.

Галета — один из самых простых французских пирогов. Для нее не нужна специальная форма, а с приготовлением справится даже начинающий кулинар. Главное — использовать спелую и сладкую черешню.

Ингредиенты

Для теста:

200 г пшеничной муки;

100 г холодного сливочного масла;

1 яйцо;

2 ст. л. сахара;

5 ст. л. холодной воды;

щепотка соли.

Для начинки:

500 г черешни;

3 ст. л. сахара;

2 ч. л. кукурузного крахмала.

Способ приготовления

Просейте муку, смешайте ее с сахаром и солью. Добавьте нарезанное холодное сливочное масло и быстро разотрите массу руками до состояния крошки. Влейте холодную воду и замесите тесто. Сформируйте шар, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут. Тем временем подготовьте начинку: вымойте черешню, удалите косточки, добавьте сахар и кукурузный крахмал, затем аккуратно перемешайте. Охлажденное тесто раскатайте прямо на листе пергамента в круг толщиной около 3–4 мм. Выложите начинку в центр, оставив по краям свободную полоску шириной 3–4 сантиметра. Подверните края теста на ягоды, формируя характерные складки. Смажьте их взбитым яйцом, чтобы после выпечки они приобрели красивый золотистый цвет. Выпекайте галету в заранее разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока тесто не станет румяным.

Полезный совет

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости черешни. Если ягоды очень сочные, допустимо добавить еще половину чайной ложки крахмала, чтобы начинка получилась более густой.

Галета с черешней — один из самых простых летних пирогов, который не требует специальных навыков и сложной подготовки. Хрустящее песочное тесто и сочная ягодная начинка делают этот французский десерт отличным дополнением к чашке чая или кофе.