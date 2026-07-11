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Сезон черешни: готовим нежную французскую галету за полчаса 0 68

Люблю!
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Галета с черешней

Если хочется домашней выпечки без сложных рецептов, попробуйте приготовить галету с черешней. Этот французский открытый пирог готовится из песочного теста, а сочная ягодная начинка делает его идеальным десертом к летнему чаепитию.

Галета — один из самых простых французских пирогов. Для нее не нужна специальная форма, а с приготовлением справится даже начинающий кулинар. Главное — использовать спелую и сладкую черешню.

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 г пшеничной муки;

  • 100 г холодного сливочного масла;

  • 1 яйцо;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 5 ст. л. холодной воды;

  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 500 г черешни;

  • 3 ст. л. сахара;

  • 2 ч. л. кукурузного крахмала.

Способ приготовления

  1. Просейте муку, смешайте ее с сахаром и солью. Добавьте нарезанное холодное сливочное масло и быстро разотрите массу руками до состояния крошки.

  2. Влейте холодную воду и замесите тесто. Сформируйте шар, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут.

  3. Тем временем подготовьте начинку: вымойте черешню, удалите косточки, добавьте сахар и кукурузный крахмал, затем аккуратно перемешайте.

  4. Охлажденное тесто раскатайте прямо на листе пергамента в круг толщиной около 3–4 мм. Выложите начинку в центр, оставив по краям свободную полоску шириной 3–4 сантиметра.

  5. Подверните края теста на ягоды, формируя характерные складки. Смажьте их взбитым яйцом, чтобы после выпечки они приобрели красивый золотистый цвет.

  6. Выпекайте галету в заранее разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока тесто не станет румяным.

Полезный совет

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости черешни. Если ягоды очень сочные, допустимо добавить еще половину чайной ложки крахмала, чтобы начинка получилась более густой.

Галета с черешней — один из самых простых летних пирогов, который не требует специальных навыков и сложной подготовки. Хрустящее песочное тесто и сочная ягодная начинка делают этот французский десерт отличным дополнением к чашке чая или кофе.

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#кулинария #выпечка #французская кухня #еда #лето
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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