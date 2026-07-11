Манная каша с комочками и застывший кисель, или бои с подушками и веселые утренники? Кажется, по всему Советскому Союзу детские сады были похожи. В этой статье мы кратко рассмотрим, какими были детские сады в советское время.

Как все начиналось

Родители строили новую страну, и им нужно было решить, что делать с детьми. Они должны были вырасти достойными гражданами, новыми людьми. У трудящихся не хватало времени на воспитание малышей, поэтому на помощь пришло государство.

Первое постановление об организации воспитания детей было принято на мартовском съезде 1919 года. После этого начали строить учреждения дошкольного образования, разрабатывать программы воспитания и готовить квалифицированных специалистов. Детские сады создавались с учетом физических, умственных и возрастных особенностей детей.

Что было сделано до войны

К концу 20-х годов в стране уже насчитывалось около 5000 детских садов, но потребность в новых учреждениях продолжала расти. Государству становилось сложно справляться самостоятельно, и к помощи в подготовке дошкольных учреждений начали привлекать граждан и предприятия.

Союз начал работать над созданием единых требований к воспитанию детей. В 1932 году появился первый проект Программы работы дошкольных учреждений, который определял виды деятельности для детей и педагогов. Через два года была создана «Программа работы детского сада». Затем, спустя некоторое время, прозвучало знаменитое «Кадры решают все».

В техникумах появились направления для подготовки преподавателей, организовывались спецкурсы для воспитателей, повышался уровень квалификации педагогов. Также издавались профессиональные журналы «Бюллетень дошкольного отдела Наркомпроса» и «Справочник по дошкольному воспитанию». Долгая работа привела к тому, что в 1938 году была выпущена методология по работе с дошкольниками по разным направлениям — «Руководство для воспитателей детского сада».

Сороковые годы

В годы войны детским садам пришлось адаптироваться к суровым условиям. Методические указания обновили, добавив в них «развитие самостоятельности», «заботу старших о младших» и уроки труда. Появились ясли, детские очаги, интернаты и детские дома для эвакуированных малышей.

После войны

В 60-е годы начали появляться программы обучения, отредактированные с учетом национальных и региональных особенностей. В это время ясли и детсады стали частью системы непрерывного образования. Малышей начали учить азбуке, арифметике и основам окружающего мира.

Позже, в 80-е, коллективы опытных педагогов начали разрабатывать собственные программы обучения, уделяя внимание индивидуальным способностям детей и раскрытию их творческого потенциала. Акцент ставился на установлении доверительных отношений между детьми и взрослыми.

Организация дошкольного учреждения требовала немалых усилий: все сотрудники должны были иметь соответствующее образование <…> Чаще всего детей приводили от полугода до года. Для каждой группы был расписан свой распорядок дня. Помимо игр в помещениях были прогулки на улице,

— говорила заведующая детским садом в 80-х Татьяна Орлова в одном из своих интервью.

По словам воспитателя Людмилы Николаевой, в советское время практически не существовало проблемы насилия над детьми.

Любое рукоприкладство в те времена — статья,

— утверждала женщина.

Людмила Николаева работает в детском саду с 1972 года и не помнит, чтобы применение насилия оставалось безнаказанным:

Любой случай становился известен всему городу и разбирался в Гороно. Боялись. А родители боялись воспитателей и учителей, они были авторитетом. Поэтому ремни — это дома. Максимум в угол в саду, и то чревато.

Кто, за что и сколько платил

Оплата за детский сад рассчитывалась в зависимости от дохода семьи. Минимальную стоимость платили родители с доходом меньше 60 рублей на человека. Максимальная оплата взималась с тех, чей доход превышал 120 рублей на человека. Кроме того, оплата варьировалась в зависимости от времени нахождения ребенка в детсаду.

Малышей можно было оставить на 10 часов (от 4 до 10 рублей), 14 часов (от 5 до 12,5 рублей) и на сутки (от 6 до 15 рублей). Также место играло роль: расценки в городе были выше, чем в селе, ясли стоили дешевле других образовательных учреждений, а санаторий был дороже обычного сада.

Существовали и льготные категории: матери-одиночки и многодетные матери платили 50% от стоимости, а дети с инвалидностью находились в детсадах за счет государства.

Благоустройством дошкольных учреждений занимались ответственные предприятия. Заводы и производства обеспечивали детей новыми игрушками и свежими продуктами, ремонтировали и обновляли помещения, строили новые лагеря и санатории.

Таким образом, советский детский сад был комфортным как для детей, так и для взрослых. И будем честны: многим из нас иногда хочется вернуться в то время, отдохнуть в тихий час и насладиться той самой запеканкой.