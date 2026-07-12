Даже самый уютный гостиничный номер не всегда оказывается таким чистым, как кажется на первый взгляд. Представитель компании Beechmont Hotels Corporation, отвечающий за развитие гостиничного бизнеса, поделился на платформе Quora советами, которые помогут избежать неприятных сюрпризов во время путешествия. Некоторые из них могут показаться неожиданными, но знать о них стоит каждому туристу.

1. Не ставьте чемодан на деревянную подставку

Если в номере есть красивая деревянная подставка для багажа, лучше отказаться от ее использования.

Дело в том, что дерево может стать укрытием для постельных клопов. Эти насекомые чаще всего путешествуют не с людьми, а вместе с багажом, который побывал в зараженных гостиницах.

Специалисты рекомендуют пользоваться металлическими подставками либо временно ставить чемодан на кафельный пол ванной комнаты, предварительно убедившись, что он чистый. После распаковки багаж лучше сразу закрывать.

2. С осторожностью относитесь к покрывалам и пледам

Эксперты советуют сразу убрать декоративное покрывало с кровати, а теплым пледом или одеялом пользоваться только поверх простыни.

Хотя постельное белье в гостиницах обычно стирают после каждого гостя, покрывала и дополнительные одеяла во многих отелях отправляют в химчистку значительно реже — иногда лишь тогда, когда на них появляются заметные загрязнения.

В современных гостиницах все чаще декоративные покрывала не застилают поверх всей кровати, а аккуратно складывают в ее изножье, что считается более гигиеничным.

3. Осторожнее с маленькими полотенцами

По словам специалиста, именно небольшие полотенца относятся к предметам, к которым стоит относиться наиболее осторожно, особенно в недорогих гостиницах.

Причина в том, что некоторые постояльцы используют их не по назначению, а персонал не всегда может гарантировать безупречную обработку каждого изделия.

При этом небольшое плотное махровое полотенце, которое кладут возле душевой кабины, лучше использовать исключительно как коврик для ног после душа, а не для вытирания тела.

4. Не игнорируйте дверной глазок

Эксперт рекомендует внимательно осмотреть дверной глазок сразу после заселения.

Если на нем заметны следы ремонта, повреждения или вмешательства, стоит попросить заменить номер. В редких случаях преступники устанавливают вместо обычного глазка скрытые камеры.

Для дополнительной безопасности некоторые путешественники закрывают глазок изнутри кусочком бумаги, особенно если проводят в номере много времени.

Также не стоит открывать дверь, если в нее постучали, а в глазке никого не видно. Лучше сначала связаться с ресепшеном и уточнить, действительно ли к вам направляли сотрудника гостиницы.

5. Не прикасайтесь к пульту во время еды

Пульт от телевизора, телефонная трубка и выключатели света считаются одними из самых загрязненных предметов в гостиничном номере.

Во время уборки персонал ограничен по времени, поэтому тщательно продезинфицировать каждую поверхность удается не всегда.

По возможности специалисты советуют протереть такие предметы антисептическими салфетками сразу после заселения или пользоваться ими только после обработки.

На что еще обратить внимание

Эксперты напоминают, что стеклянные стаканы в некоторых гостиницах могут просто быстро ополаскивать под краном, а кофеварки далеко не всегда проходят полноценную очистку после каждого постояльца.

При выборе гостиницы также не стоит ориентироваться только на количество звезд. Международная система классификации отражает прежде всего уровень комфорта и набор услуг, а не качество уборки или сервиса.

Большинство гостиниц соблюдают санитарные нормы, однако человеческий фактор и высокая нагрузка на персонал могут сказываться на качестве уборки. Простые меры предосторожности — обработать наиболее часто используемые поверхности, внимательно осмотреть номер и соблюдать элементарную гигиену — помогут сделать отдых более комфортным и безопасным. При выборе отеля не менее важно обращать внимание на свежие отзывы гостей, чем на его «звездность».