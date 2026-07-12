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Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о пятилетней приемной дочери: «Это непросто» 0 50

Люблю!
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая дала редкий комментарий о своей младшей дочери Соне, которую они с мужем Андреем Кончаловским удочерили несколько лет назад. По словам телеведущей, воспитание ребенка требует больших сил, но именно семья остается для нее главным приоритетом.

Юлия Высоцкая, которая редко рассказывает о личной жизни, поделилась откровениями в интервью изданию «Фитодоктор». Актриса призналась, что материнство — это ежедневный труд, независимо от возраста родителей и детей.

«Дело не в том, молодая мама или не очень, не в том, сколько лет твоим детям. А в том, что твои родные и близкие всегда нуждаются в тебе, как и ты в них. Это вызов — и для публичных, и для непубличных людей. Нужно распределять силы так, чтобы их хватало на то, чтобы приносить радость родным людям», — сказала 52-летняя Высоцкая.

Говоря о воспитании пятилетней Сони, актриса призналась, что быть мамой маленького ребенка непросто.

«Это непросто. Это требует усилий, но любые человеческие отношения требуют усилий, не только с маленьким ребенком», — отметила она.

О том, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали приемными родителями, стало известно в прошлом году. Тогда актриса рассказала, что супруги давно задумывались об усыновлении.

«Мы много думали о том, чтобы усыновить кого-то, удочерить. И вот недавно у нас появилось такое чудо. Мы сильно не прятались, но и не афишировали. Сейчас жизнь с соцсетями, всё стало какое-то бесконтрольное, не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений», — говорила Высоцкая.

По ее словам, Соня появилась в семье, когда ей было всего девять дней.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе с 1998 года. В браке у супругов родились дочь Мария и сын Петр. В 2013 году Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму в автомобильной аварии. С тех пор Высоцкая и 88-летний Кончаловский практически не комментируют состояние дочери, предпочитая не обсуждать эту тему публично.

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#интервью #усыновление #родители #семья #соцсети #знаменитости #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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