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При каких заболеваниях алкоголь особенно опасен: врач назвал три состояния 0 282

Люблю!
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депрессия и алкоголь

Алкоголь вреден для здоровья даже в небольших количествах, однако при некоторых заболеваниях его употребление может значительно ухудшить состояние и повысить риск тяжелых осложнений. Врач Алекс Джордж рассказал, в каких случаях от спиртного лучше полностью отказаться.

Специалист подчеркивает, что злоупотребление алкоголем опасно для любого человека, однако существуют состояния, при которых даже небольшие дозы спиртного способны серьезно навредить организму.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

По словам врача, у людей с СДВГ алкоголь может усиливать основные симптомы заболевания — импульсивность, трудности с концентрацией внимания и эмоциональную нестабильность.

«Алкоголь усиливает импульсивность. Многие симптомы, которых мы не хотим, становятся выраженнее, а все положительные эффекты, наоборот, притупляются», — объясняет врач Алекс Джордж.

По его словам, особенно опасно это для людей, у которых СДВГ сочетается с тревожными или депрессивными расстройствами.

Депрессия

Еще одно состояние, при котором специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, — депрессия.

Спиртные напитки относятся к веществам, угнетающим центральную нервную систему, поэтому они способны усиливать симптомы заболевания и снижать эффективность лечения.

Особую опасность представляет сочетание алкоголя с антидепрессантами. Некоторые препараты несовместимы со спиртным и могут вызвать тяжелые побочные реакции.

«Во время лечения депрессии употребление алкоголя может не только ухудшить самочувствие, но и повысить риск опасных осложнений», — предупреждает специалист.

Постоянное чувство безысходности и отсутствие мотивации

Врач также советует отказаться от алкоголя людям, которые ощущают эмоциональное выгорание, потерю мотивации и чувство, что «застряли» в жизни.

По его словам, спиртное не помогает решить психологические проблемы, а зачастую лишь усугубляет их.

«Если вам кажется, что вы не можете реализовать свои цели и постоянно чувствуете себя в тупике, стоит отказаться от алкоголя и посмотреть, как изменится ваше состояние», — считает Алекс Джордж.

Важно помнить

Специалисты отмечают, что алкоголь может взаимодействовать со многими лекарственными препаратами, усиливать симптомы хронических заболеваний и негативно влиять на работу мозга, печени, сердца и других органов.

Врачи напоминают, что безопасной дозы алкоголя для здоровья не существует. Особенно осторожными следует быть людям с психическими расстройствами, а также тем, кто принимает лекарственные препараты. Если употребление спиртного ухудшает самочувствие или мешает лечению, от него лучше полностью отказаться и обсудить ситуацию с лечащим врачом.

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#алкоголь #врач #депрессия #лечение #здоровье #лекарства
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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