Температура воды влияет не только на ощущение комфорта, но и на самочувствие в разных ситуациях. Специалисты объяснили, когда лучше выбирать холодную воду, а когда организму больше пользы принесет теплая, и развенчали популярные мифы о похудении и «правильной» температуре напитков.

Вода необходима для нормальной работы организма: она участвует в обмене веществ, помогает регулировать температуру тела и поддерживает работу внутренних органов. Однако многих интересует вопрос, влияет ли температура воды на ее пользу.

По данным специалистов, для поддержания водного баланса решающее значение имеет не температура напитка, а достаточное количество жидкости. Попадая в организм, вода быстро нагревается до температуры тела, поэтому и холодная, и теплая вода одинаково эффективно помогают избежать обезвоживания.

Тем не менее в некоторых ситуациях выбор температуры действительно имеет значение.

Когда лучше пить холодную воду

Во время жары, интенсивных тренировок или перегрева прохладная вода помогает быстрее охладить организм и улучшает самочувствие.

«Во время физических нагрузок в жаркую погоду прохладная вода помогает эффективнее снизить температуру тела и делает пребывание в жаре более комфортным», — отмечают специалисты.

Исследования также показывают, что люди после обезвоживания охотнее пьют именно прохладную воду, благодаря чему быстрее восстанавливают потерю жидкости.

Когда предпочтительнее теплая вода

При простуде или боли в горле теплая вода и горячие напитки способны временно облегчить неприятные симптомы.

«Теплые напитки могут уменьшить ощущение заложенности носа, смягчить боль в горле и улучшить общее самочувствие во время простуды», — отмечают эксперты.

Кроме того, теплая вода помогает чувствовать себя комфортнее в холодную погоду, хотя сама по себе не повышает температуру тела.

Помогает ли холодная вода похудеть?

Распространенное мнение о том, что ледяная вода ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса, научного подтверждения практически не получило.

Хотя организм действительно тратит небольшое количество энергии на нагрев холодной воды, этот эффект настолько мал, что не оказывает заметного влияния на массу тела.

«Для контроля веса гораздо важнее регулярно поддерживать водный баланс, чем выбирать определенную температуру воды», — подчеркивают специалисты.

Сколько воды нужно пить

Эксперты напоминают, что суточная потребность в жидкости зависит от возраста, веса, уровня физической активности и погодных условий.

При этом часть необходимой воды организм получает не только из напитков, но и из овощей, фруктов и других продуктов с высоким содержанием влаги.

Специалисты сходятся во мнении, что универсально «правильной» температуры воды не существует. Холодная вода лучше помогает освежиться в жару, а теплая может облегчить симптомы простуды и согреть в холодную погоду. Самое главное — регулярно восполнять потребность организма в жидкости, ведь именно достаточное потребление воды играет ключевую роль в поддержании здоровья.