Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Зуд купальщика»: биолог рассказал, как не заразиться паразитами во время купания 0 198

Люблю!
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина купается

В жаркую погоду риск столкнуться с церкариозом возрастает, особенно при купании в мелких пресных водоемах со стоячей водой. Биолог, кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал, как избежать заражения и какие меры помогут защитить кожу.

Церкариоз, известный также как «зуд купальщика», развивается после контакта кожи с личинками паразитов, обитающих в пресных водоемах. У человека заболевание может проявляться сильным зудом, покраснением кожи, аллергической реакцией и появлением небольших волдырей.

По словам кандидата биологических наук Дмитрия Федорова, снизить риск заражения можно, если избегать купания в пресных стоячих водоемах, где обитают водоплавающие птицы.

«Особую осторожность следует соблюдать на мелководье со стоячей водой и густой водной растительностью», — отметил Дмитрий Федоров.

В жаркие солнечные дни специалист рекомендует выбирать для купания более глубокие участки с течением или оборудованные пляжи, расположенные вдали от мест скопления уток и других водоплавающих птиц. Именно они являются основными переносчиками паразитов.

После выхода из воды биолог советует не откладывать гигиенические процедуры.

«Сразу после купания необходимо тщательно растереть тело жестким полотенцем до полного высыхания. Если полотенца нет, можно воспользоваться сухим песком. Затем желательно принять душ и снова хорошо обсушить кожу», — пояснил эксперт.

По его словам, интенсивное растирание помогает удалить с поверхности кожи капли воды, в которых могут находиться личинки паразитов, а также разрушить церкарии, если они только начали проникать в кожу.

Специалисты напоминают, что полностью исключить риск заражения невозможно, однако соблюдение простых правил значительно снижает вероятность развития церкариоза. Выбирайте для купания безопасные водоемы, избегайте мест скопления водоплавающих птиц и обязательно тщательно вытирайте кожу после выхода из воды.**

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разговор с самим собой
Изображение к статье: Картофель по-французски
Изображение к статье: Галета с черешней
Изображение к статье: Йогурт с бананом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинские беженцы в Риге
В мире
Изображение к статье: Российская ракета и разрушенный жилой дом
В мире
Изображение к статье: Сенатор Грэм
В мире
Изображение к статье: Нападение бизона на человека Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Молнии
Наша Латвия
Изображение к статье: Одинокий ребенок
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинские беженцы в Риге
В мире
Изображение к статье: Российская ракета и разрушенный жилой дом
В мире
Изображение к статье: Сенатор Грэм
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео