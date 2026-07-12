В жаркую погоду риск столкнуться с церкариозом возрастает, особенно при купании в мелких пресных водоемах со стоячей водой. Биолог, кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал, как избежать заражения и какие меры помогут защитить кожу.

Церкариоз, известный также как «зуд купальщика», развивается после контакта кожи с личинками паразитов, обитающих в пресных водоемах. У человека заболевание может проявляться сильным зудом, покраснением кожи, аллергической реакцией и появлением небольших волдырей.

По словам кандидата биологических наук Дмитрия Федорова, снизить риск заражения можно, если избегать купания в пресных стоячих водоемах, где обитают водоплавающие птицы.

«Особую осторожность следует соблюдать на мелководье со стоячей водой и густой водной растительностью», — отметил Дмитрий Федоров.

В жаркие солнечные дни специалист рекомендует выбирать для купания более глубокие участки с течением или оборудованные пляжи, расположенные вдали от мест скопления уток и других водоплавающих птиц. Именно они являются основными переносчиками паразитов.

После выхода из воды биолог советует не откладывать гигиенические процедуры.

«Сразу после купания необходимо тщательно растереть тело жестким полотенцем до полного высыхания. Если полотенца нет, можно воспользоваться сухим песком. Затем желательно принять душ и снова хорошо обсушить кожу», — пояснил эксперт.

По его словам, интенсивное растирание помогает удалить с поверхности кожи капли воды, в которых могут находиться личинки паразитов, а также разрушить церкарии, если они только начали проникать в кожу.

Специалисты напоминают, что полностью исключить риск заражения невозможно, однако соблюдение простых правил значительно снижает вероятность развития церкариоза. Выбирайте для купания безопасные водоемы, избегайте мест скопления водоплавающих птиц и обязательно тщательно вытирайте кожу после выхода из воды.**