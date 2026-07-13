Некоторые вещи, которые мы используем каждый день, могут стать антиквариатом в ближайшие годы.

Кассетные магнитофоны, компьютерные дискеты, механические мясорубки и громоздкие фены со шлангом, даже mp3-плееры — сегодня они встречаются всё реже. Хотя мясорубка, вероятно, останется, ведь она сделана на века. Тем не менее, прогресс не щадит никого. Вот 10 вещей, которые могут исчезнуть из повседневной жизни в ближайшем будущем.

Пластиковые карточки

Пластиковые карты удобнее наличных, но и они не устоят перед развитием технологий. Ожидается, что цифровые платежи, такие как PayPal, Apple Pay и Google Pay, полностью заменят пластиковые карты. Такой способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее, так как данные лучше защищены.

Такси с водителем

Согласно прогнозам, вскоре водить автомобили будут роботы. Автономные транспортные средства разрабатывают не только Tesla, но и другие компании, такие как Ford и BMW. Хотя полностью заменить человека не получится, к 2040 году большинство такси могут управляться роботами.

Ключи

Потеря ключей — это неприятная ситуация, требующая замены замков. На Западе уже внедряются электронные замки, которые можно открывать с помощью смартфонов. Это может значительно упростить жизнь и повысить безопасность.

Конфиденциальность и анонимность

К сожалению, личные данные становятся всё менее личными. Мы сами способствуем этому, публикуя информацию в социальных сетях. С увеличением числа камер и развитием биометрии пространство для частной жизни сужается.

Кабельное телевидение

Цифровое телевидение и стриминговые сервисы, такие как Netflix и Apple TV, становятся всё более популярными, вытесняя кабельное телевидение. Эти сервисы предлагают контент, который лучше соответствует вкусам зрителей, и часто обходятся дешевле.

Пульт от телевизора

Пульт, который часто теряется, может быть заменён голосовым управлением. Технологии, такие как Siri и Алиса, уже умеют взаимодействовать с пользователями, и это может распространиться на управление телевизорами.

Пластиковые пакеты

С заботой об экологии пластиковые пакеты могут стать частью прошлого. Это может значительно изменить наш быт и привычки.

Зарядники для гаджетов

В привычном виде зарядники могут исчезнуть благодаря беспроводным технологиям. Хотя они уже доступны для современных смартфонов, ожидается, что эта технология станет более распространённой и доступной.

Кассы и кассиры

Кассы самообслуживания уже появляются в супермаркетах, и эта тенденция продолжает расти. В некоторых странах покупатели могут сканировать товары сами, что упрощает процесс покупок.

Пароли

Пароли, как способ аутентификации, могут стать устаревшими. Новые технологии, такие как распознавание отпечатков пальцев и лиц, обещают сделать защиту данных более удобной и надёжной.

А что еще?

Также возможно, что печатная пресса продолжит сокращаться, а паспорта могут быть заменены единой карточкой, которая будет выполнять функции нескольких документов.