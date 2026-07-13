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Как правильно менять подгузник, чтобы не навредить ребенку 0 68

Люблю!
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок на море

Многие родители неправильно меняют подгузники, что может привести к проблемам со здоровьем у ребенка.

 

Тонус мышц спины, выгибания, сидение в позе лягушки и искривления ног — это распространенные проблемы, с которыми родители приводят детей к врачу. Часто они не подозревают, что причиной этих проблем может быть неправильная смена подгузника.

Каждый день миллионы родителей меняют подгузники своим детям от 5 до 10 раз, не задумываясь о правильности своих действий. По мнению двигательного терапевта Артема Ранюшкина, в некоторых роддомах мам обучают неправильной технике смены подгузников.

Врач объясняет, что нельзя поднимать малыша за ноги. Это движение может привести к повышению тонуса в спине, даже если оно выполняется аккуратно, амплитуда слишком велика для маленького организма.

На любое растяжение мышцы реагируют сжатием. Поднимая ноги, мы растягиваем мышцы спины, что приводит к сжатию и, как следствие, к повышению тонуса. Это может вызвать проблемы, такие как выгибания, сидение в позе лягушки и нарушения в области поясницы, таза и копчика.

Если у ребенка уже есть врожденный тонус, каждое такое движение может усугубить ситуацию и ускорить развитие вышеперечисленных проблем. С возрастом такие искривления могут не проходить.

— предупреждает Артем Ранюшкин.

Как правильно менять подгузник

* Сначала аккуратно поворачиваем малыша на бочок.

* Подкладываем под ягодицы подгузник.

* Плавно опускаем.

* Поворачиваем на другой бок, чтобы расправить подгузник и вытащить вторую застежку.

* Возвращаем в исходное положение и закрепляем.

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