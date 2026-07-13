Усталость, боли в спине или частые походы в туалет нередко списывают на возраст, стресс или переутомление. Однако, по словам американского онколога Джада Шахуда, иногда именно такие незаметные изменения могут оказаться первыми признаками онкологического заболевания.

С возрастом многие привыкают объяснять ухудшение самочувствия естественными возрастными изменениями, передает New York Post.. Однако не все новые симптомы безопасны. Некоторые из них могут сигнализировать о развитии рака, предупредил онколог и директор по научной работе Orlando Health Cancer Institute Джад Шахуд.

«Пожилые люди часто слишком поздно понимают, что симптом может быть серьезным, потому что связывают изменения не с болезнью, а со старением», — отметил врач.

По его словам, многие пациенты после постановки диагноза вспоминают, что тревожные симптомы появились за несколько недель или даже месяцев до этого, но были списаны на стресс, менопаузу, старые травмы или возраст.

«Не стоит паниковать из-за каждого симптома, но и игнорировать изменения тоже нельзя. Если симптом появился без очевидной причины и сохраняется дольше нескольких недель, его следует обсудить с врачом», — подчеркнул Шахуд.

1. Постоянная усталость

Чувство усталости, слабости или «тумана в голове» многие связывают с напряженным графиком или возрастом. Однако постоянная усталость, которая не проходит после отдыха и постепенно усиливается, может сопровождать рак кишечника, почек, а также некоторые виды рака крови, включая лейкоз и лимфому.

2. Необъяснимая потеря веса

Если человек худеет без диет и увеличения физической активности, это может быть тревожным сигналом.

По словам врача, потеря более 5% массы тела за 6–12 месяцев без явной причины требует медицинского обследования. Такой симптом встречается при раке поджелудочной железы, легких, желудка и толстого кишечника.

3. Изменение работы кишечника

Запоры или диарею люди часто объясняют особенностями питания. Однако изменения частоты стула, его формы, размера или консистенции могут быть одним из признаков колоректального рака.

Особенно насторожить должен очень тонкий, «карандашный» стул, который иногда свидетельствует о наличии опухоли в нижнем отделе кишечника.

4. Нарушения мочеиспускания

Частые позывы к мочеиспусканию, ночные походы в туалет или появление крови в моче нередко связывают с возрастом или увеличением предстательной железы.

Однако подобные симптомы могут указывать и на рак мочевого пузыря, почек или предстательной железы, поэтому требуют консультации специалиста.

5. Длительные боли

Большинство болей не связано с онкологическими заболеваниями. Тем не менее постоянная или постепенно усиливающаяся боль, особенно в спине, костях или области живота, иногда может быть проявлением опухолей костей, почек, поджелудочной железы или других органов.

Джад Шахуд подчеркивает, что сам по себе один симптом еще не означает наличие рака. Однако если он не проходит, усиливается или сопровождается необъяснимой потерей веса, кровотечением, выраженной усталостью или ухудшением физического состояния, откладывать визит к врачу не стоит.

«Самое главное — помнить, что большинство видов рака гораздо лучше поддаются лечению, если их выявить на ранней стадии. Не существует симптомов, которые были бы слишком незначительными, чтобы рассказать о них врачу», — заключил онколог.