Авоська была одним из самых узнаваемых предметов советского быта. Она помещалась в кармане, выдерживала десятки килограммов и сопровождала людей практически повсюду. Но свое необычное название эта сетчатая сумка получила вовсе не случайно.

Сегодня авоська считается одним из символов советской эпохи. Компактная сетчатая сумка была практически у каждой семьи и использовалась не только для покупок, но и для хранения продуктов. Однако мало кто знает, что появилась она вовсе не в СССР.

Родом из Чехословакии

Считается, что прототип авоськи придумал чешский мастер Вавржин Крчил. Изначально он занимался изготовлением сеток для волос, но, стремясь расширить производство, приделал к ним ручки. Так появилась удобная сетчатая сумка для переноски вещей.

К 1920-м годам она уже приобрела привычный вид, а в Советском Союзе появилась в 1930-х годах. Новинка быстро стала популярной, и вскоре ее начали массово производить на предприятиях Всесоюзного общества слепых.

Авоськи плели из разных материалов — капрона, хлопка и шелковых нитей. Самыми прочными считались капроновые модели, способные служить десятилетиями и выдерживать внушительный вес.

Почему авоська стала незаменимой

Популярность сумки объяснялась сразу несколькими преимуществами.

Во-первых, она была очень компактной — сложенную авоську можно было носить в кармане, портфеле или дамской сумочке.

Во-вторых, несмотря на небольшой размер, она выдерживала десятки килограммов продуктов.

Кроме того, авоська была универсальной. В ней не только носили покупки, но и хранили овощи, а зимой продукты нередко вывешивали за окно, заменяя таким образом холодильник, который тогда был далеко не в каждом доме.

Откуда появилось название

Существует несколько версий происхождения слова «авоська», однако самой известной считается история, связанная с советским артистом Аркадием Райкиным.

Во время одного из своих выступлений в 1939 году он показал зрителям сетчатую сумку и произнес ставшую знаменитой фразу:

«А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу».

Шутка быстро стала популярной, а название прочно закрепилось за сетчатой сумкой.

Слово «авось» в русском языке означает надежду на счастливый случай или удачное стечение обстоятельств. Это как нельзя лучше отражало советскую действительность, когда люди нередко носили авоську с собой в ожидании, что «авось» удастся купить дефицитные продукты.

Почему авоськи исчезли

В середине 1960-х годов в СССР начали появляться полиэтиленовые пакеты. Сначала они тоже считались дефицитом: их берегли, стирали после использования и даже ремонтировали, если они рвались.

Однако к началу 1980-х годов пакеты стали массовыми и постепенно вытеснили авоськи из повседневной жизни.

Авоська стала не просто удобной сумкой, а настоящим символом целой эпохи. Ее название родилось из популярной шутки, но идеально отражало образ жизни советских людей, которые всегда были готовы к неожиданной удачной покупке. Сегодня же интерес к авоськам возвращается — уже как к экологичной альтернативе пластиковым пакетам.