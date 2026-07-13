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После развода с Бондарчуком: Паулину Андрееву впервые засняли с предполагаемым новым возлюбленным 0 424

Люблю!
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паулина Андреева
ФОТО: Instagram

Актрису Паулину Андрееву заметили в одном из ресторанов Москвы в компании мужчины, которого СМИ называют ее новым избранником. По данным прессы, речь идет о предпринимателе и девелопере Андрее Сутормине.

Паулина Андреева впервые после развода с режиссером Фёдором Бондарчуком попала в объективы фотографов вместе с предполагаемым новым возлюбленным.

По информации СМИ, спутником 37-летней актрисы оказался предприниматель Андрей Сутормин. Слухи об их романе появились еще несколько месяцев назад, однако публично отношения они не подтверждали.

Поводом для обсуждений стали совместные поездки пары. Пользователи соцсетей обращали внимание, что Андреева и Сутормин публиковали фотографии из одних и тех же мест, в том числе во время недавнего путешествия на Алтай. Кроме того, они подписаны друг на друга в социальных сетях и регулярно отмечают публикации взаимными лайками.

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Instagram

34-летний Андрей Сутормин — сооснователь и генеральный директор девелоперской компании Biom Development Group. Компания участвует в строительстве квартала в проекте Nuanu Creative City на острове Бали. Известно также, что Сутормин получил медицинское образование в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова и проходил интернатуру в Сеченовском университете.

Напомним, в 2026 году суд официально расторг брак Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, проживших вместе девять лет. О расставании актриса сообщила еще годом ранее. У бывших супругов есть пятилетний сын Иван, который живет с матерью.

По данным СМИ, после развода Андреевой отошла недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, а также она сохранила двойную фамилию Андреева-Бондарчук.

Как сообщал bb.lv, самому Фёдору Бондарчуку также приписывают новый роман. По информации ряда изданий, режиссер встречается с актрисой Викторией Исаковой, однако официального подтверждения этим сообщениям нет.

Ни Паулина Андреева, ни Андрей Сутормин пока не комментируют информацию о своих отношениях. Тем не менее совместные появления пары и публикации в соцсетях продолжают подогревать интерес поклонников и СМИ.

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#путешествия #развод #рестораны #instagram #соцсети #знаменитости #роман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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