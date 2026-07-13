После 65 лет многие становятся менее активными, хотя именно в этом возрасте особенно важно уделять внимание своему здоровью. По словам врача и эксперта по долголетию Сабин Доннай, несколько простых ежедневных привычек способны помочь сохранить силу, ясность ума и хорошее самочувствие на долгие годы.

Около 65 лет многие начинают задумываться о выходе на пенсию и постепенно снижают уровень физической активности. Однако специалисты считают, что именно в этом возрасте особенно важно взять здоровье под контроль. О четырех привычках, способствующих активному долголетию, рассказало издание The Telegraph.

Старение происходит неравномерно

По словам врача и эксперта по долголетию Сабин Доннай, организм стареет не постепенно, а проходит через несколько ключевых этапов. Наиболее заметные возрастные изменения обычно происходят примерно в 50, 65 и 80 лет.

При этом наследственность играет значительно меньшую роль, чем принято считать. Куда большее влияние на здоровье оказывает повседневный образ жизни.

Больше двигайтесь и укрепляйте мышцы

Одним из главных условий здорового старения врач называет сохранение мышечной массы. Одной лишь ходьбы уже недостаточно — организму необходимы силовые нагрузки. Для этого вовсе не обязательно посещать тренажерный зал.

Эксперт советует чаще подниматься по лестнице, самостоятельно носить покупки и багаж во время поездок. Не менее важно ежедневно тренировать равновесие. Например, можно стоять на одной ноге по 30 секунд во время чистки зубов. Такая простая привычка помогает снизить риск падений в пожилом возрасте.

Высыпайтесь и контролируйте стресс

Во время сна мозг очищается от продуктов обмена веществ и других соединений, которые могут накапливаться в течение дня. Для полноценного восстановления большинству взрослых необходимо спать 7–8 часов в сутки.

Если человек громко храпит или регулярно просыпается уставшим, врач рекомендует обследоваться на наличие апноэ сна. Для борьбы со стрессом полезны медленное глубокое дыхание, медитация и другие техники расслабления.

Снижайте воздействие вредных веществ

Ежедневно человек контактирует с множеством химических соединений, часть которых может накапливаться в организме. Чтобы уменьшить такую нагрузку, Сабин Доннай советует по возможности сократить использование пластика и агрессивной бытовой химии.

Вместо некоторых химических чистящих средств можно использовать обычный столовый уксус. Также стоит внимательно выбирать косметику и зубную пасту, обращая внимание на их состав. По словам эксперта, регулярное донорство крови также может способствовать снижению содержания некоторых тяжелых металлов в организме.

Не забывайте о белке

Распространенная ошибка людей старшего возраста — недостаточное потребление белка. Хотя обмен веществ с годами действительно замедляется, потребность организма в белке остается высокой, поскольку он необходим для поддержания мышечной массы.

В рационе стоит чаще отдавать предпочтение яйцам, нежирному мясу птицы, орехам, бобовым и хумусу. Кроме того, эксперт рекомендует стремиться к разнообразному питанию и включать в меню как можно больше различных продуктов, дополняя блюда свежей зеленью и ароматными специями.

По мнению специалиста, здоровое долголетие во многом зависит от ежедневных привычек. Регулярная физическая активность, полноценный сон, снижение воздействия потенциально вредных веществ и сбалансированное питание с достаточным количеством белка помогают дольше сохранять здоровье, энергию и независимость. При этом любые изменения образа жизни желательно согласовывать с лечащим врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.