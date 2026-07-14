Небольшие царапины на ламинате — не повод менять напольное покрытие. В большинстве случаев их можно устранить самостоятельно с помощью простых средств. Главное — правильно оценить глубину повреждения и выбрать подходящий способ ремонта.

Царапины на ламинате появляются даже при аккуратной эксплуатации — их могут оставить мебель, домашние питомцы или обычная повседневная нагрузка. Однако большинство таких дефектов можно сделать практически незаметными, не прибегая к замене покрытия. Советы по восстановлению ламината опубликовало издание Southern Living.

Почему ламинат нельзя шлифовать

В отличие от паркета или деревянного пола, ламинат не предназначен для шлифовки и повторного покрытия лаком. Его верхний слой представляет собой тонкое декоративное покрытие с защитной пленкой, имитирующей древесину.

Если снять этот слой, можно повредить основу материала, и дефект станет еще более заметным.

Как убрать поверхностные царапины

Неглубокие царапины и потертости часто удается устранить без специальных ремонтных средств.

Сначала необходимо тщательно пропылесосить пол, чтобы удалить пыль и мелкий мусор. Затем поврежденный участок следует отполировать сухой салфеткой из микрофибры. Темные следы от обуви или ножек мебели можно аккуратно стереть обычной белой канцелярской резинкой.

После этого рекомендуется нанести специальное средство для ухода за ламинатом. Оно помогает выровнять блеск покрытия и делает мелкие царапины менее заметными.

При этом специалисты не советуют использовать меламиновые губки («волшебные ластики»), поскольку они способны повредить защитный слой и изменить блеск поверхности.

Если царапина стала белой

Более глубокие повреждения нередко оставляют светлую полосу, которую уже не скрыть простой полировкой.

В этом случае помогут специальные реставрационные маркеры или карандаши для ламината и мебели. Они продаются в строительных магазинах в разных оттенках.

Эксперты рекомендуют приобрести сразу несколько близких по цвету вариантов, чтобы максимально точно подобрать оттенок покрытия. Если цвет оказался неподходящим, свежий пигмент можно аккуратно удалить тканью, смоченной изопропиловым спиртом.

Как устранить глубокие царапины

Если на поверхности появились глубокие царапины или небольшие сколы, лучше использовать специальную шпаклевку для дерева или восковой ремонтный карандаш.

Шпаклевку наносят пластиковым шпателем, заполняя повреждение и удаляя излишки состава. Восковой карандаш втирают в царапину до тех пор, пока поверхность не станет ровной.

Специалисты отмечают, что шпаклевка обычно служит дольше, поскольку после высыхания становится твердой, тогда как восковое покрытие со временем может потребовать обновления.

Небольшие повреждения ламината вовсе не означают, что пол придется менять. Если вовремя устранить царапины с помощью подходящих средств, покрытие сохранит привлекательный вид и прослужит еще долгие годы. Главное — не использовать методы, предназначенные для натурального дерева, чтобы не повредить защитный слой ламината.