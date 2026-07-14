Почему одни люди сохраняют здоровье, ясный ум и интерес к жизни даже после 100 лет, а другие стареют значительно быстрее? Исследователи выяснили, что долгожителей из так называемых «голубых зон» объединяют не только образ жизни и питание, но и определенные черты характера.

В начале XXI века ученые выделили несколько регионов мира, где необычайно высока доля людей, доживающих до 100 лет и сохраняющих самостоятельность и хорошее здоровье. Эти территории получили название «голубые зоны». К ним относятся центральная и восточная части Сардинии (Италия), Окинава (Япония), Икария (Греция) и полуостров Никойя (Коста-Рика).

Исследователи продолжают изучать жителей этих регионов, пытаясь понять, какие факторы помогают им дольше оставаться активными. Одно из последних исследований провели специалисты Университета Кальяри в Италии. Они решили выяснить, отличаются ли личностные качества долгожителей Сардинии от их сверстников, живущих в соседних районах.

В исследовании приняли участие 125 человек в возрасте от 71 до 101 года. Все они проживали на острове Сардиния. Для сравнения ученые также обследовали группу пожилых людей того же возраста, которые жили в соседних сельских районах, но не относились к жителям «голубой зоны».

Каждого участника специалисты посетили дома, оценив его когнитивные способности, психологическое состояние, особенности характера, образ жизни и круг увлечений.

Какие качества чаще встречаются у долгожителей

По итогам исследования ученые выделили шесть черт характера, которые чаще всего встречались у жителей «голубой зоны»:

Любознательность — интерес к окружающему миру и готовность узнавать новое.

Общительность — умение поддерживать старые отношения и легко заводить новые знакомства.

Жизнелюбие — способность сохранять позитивный настрой даже в сложных ситуациях.

Эмоциональная устойчивость — умение понимать собственные чувства, открыто говорить о них и справляться со стрессом.

Организованность и ответственность — привычка планировать дела, ставить цели и последовательно их достигать.

Доброжелательность — стремление помогать окружающим, уважать других людей и при этом сохранять личные границы.

«Жители "голубой зоны" были более любознательными, охотнее пробовали новое и демонстрировали более высокую эмоциональную компетентность — способность понимать собственные чувства и делиться ими с другими», — отмечает руководитель исследования, профессор Университета Кальяри Мария Кьяра Фастаме.

Активный ум — еще одна привычка долгожителей

Исследователи также заметили, что жители «голубых зон» значительно больше времени уделяют занятиям, поддерживающим работу мозга. В среднем они проводили около 11 часов в неделю за чтением, садоводством и другими интеллектуальными хобби. У участников из контрольной группы на такие занятия уходило примерно семь часов.

Кроме того, долгожители оказались более открыты новому опыту и лучше понимали собственные эмоции, что, по мнению ученых, помогает легче справляться с жизненными трудностями.

Особое внимание исследователи уделили такой черте личности, как невротизм — склонности к тревожности, постоянным переживаниям, неуверенности в себе и негативным эмоциям. По их данным, именно высокий уровень невротизма наиболее тесно связан с ухудшением качества жизни и более быстрым старением.

«Невротизм — склонность к тревожности, депрессии и постоянным негативным переживаниям — оказался чертой личности, наиболее тесно связанной с ухудшением качества жизни и более быстрым старением», — говорится в исследовании Марии Кьяры Фастаме и ее коллег.

Авторы исследования подчеркивают, что секрет долголетия не сводится только к правильному питанию или физической активности. Не менее важную роль играют психологическое благополучие, любознательность, общение, эмоциональная устойчивость и постоянная интеллектуальная активность. Именно сочетание этих факторов, по мнению ученых, помогает людям не только жить дольше, но и сохранять высокое качество жизни в преклонном возрасте.