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«Это подло»: адвокат семьи Яниса Тиммы резко ответила на обвинения Анны Седоковой 0 240

Люблю!
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Седокова и Тимма

Новый виток скандала вокруг смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. После того как Анна Седокова заявила, что во время брака подвергалась насилию со стороны бывшего мужа, адвокат семьи спортсмена назвала ее слова попыткой переложить ответственность и усомнилась в достоверности представленных доказательств.

Несмотря на то что со дня смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошло уже больше года, конфликт вокруг его имени и отношений с бывшей супругой Анной Седоковой не утихает.

Недавно певица сделала громкие заявления о семейной жизни. По ее словам, Тимма якобы применял к ней физическое насилие, избивал ее и угрожал ножом. В подтверждение своих слов артистка опубликовала фотографию, на которой бывший супруг запечатлен с холодным оружием.

На эти обвинения отреагировала адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова. В беседе со СМИ, она заявила, что не считает опубликованный снимок достоверным.

«На мой взгляд, здесь даже нечего комментировать. Сейчас Анна Владимировна пытается перевести внимание и волну негатива с себя на уже ушедшего Яниса. По моему мнению, это подло, низко и совершенно неэффективно», — сказала Гаврилова.

По словам адвоката, подобные заявления не помогут певице избежать ответственности в рамках продолжающихся судебных разбирательств.

Гаврилова также обратила внимание на то, что сторона Седоковой ходатайствовала о проведении судебного заседания в закрытом режиме. По мнению адвоката, это связано с нежеланием раскрывать финансовые обстоятельства дела.

«Все эти рассказы о том, как она живет с болью в сердце... Каждый сам может сделать выводы о том, насколько это искренне», — добавила представитель семьи Тиммы.

Сама Анна Седокова пока не ответила на критику адвоката и не прокомментировала ее заявления. При этом певица продолжает активно вести социальные сети и публиковать новые фотографии.

Скандал вокруг отношений Анны Седоковой и Яниса Тиммы продолжает набирать обороты. Пока стороны обмениваются взаимными обвинениями, окончательную оценку обстоятельствам предстоит дать суду, а многие вопросы, связанные с этим резонансным делом, остаются без ответа.

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#социальные сети #насилие в семье #Анна Седокова #адвокат #Янис Тимма
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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