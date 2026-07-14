Спустя год после смерти режиссера Юрия Мороза актриса Виктория Исакова опубликовала трогательное послание в память о супруге. Ее слова о вечной любви растрогали поклонников и коллег.

14 июля исполнился год со дня смерти режиссера Юрия Мороза. В этот день его вдова, актриса Виктория Исакова, опубликовала в социальных сетях архивную фотографию мужа и поделилась личными переживаниями.

«Целый год... Всего лишь год... А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после... Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала актриса.

Публикация вызвала отклик у друзей и коллег. Слова поддержки в комментариях оставили Татьяна Брухунова, Ирина Розанова, Алла Сигалова и другие представители российского театра и кино.

Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. О тяжелом заболевании стало известно в 2023 году, а незадолго до смерти режиссеру был присвоен паллиативный статус.

В последние дни рядом с ним находились самые близкие — супруга Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз. Во время церемонии прощания актриса просила проводить мужа без скорби и тяжелых слез, отметив, что самые тяжелые испытания для него уже закончились.

После похорон некоторые пользователи критиковали Исакову за внешнее спокойствие и улыбку на церемонии. Однако многие поклонники встали на ее защиту, считая, что многомесячные страдания режиссера сделали его уход облегчением как для него самого, так и для семьи.

Несмотря на прошедший год, Виктория Исакова признается, что боль утраты не исчезла. Ее искренние слова о любви, которая «может быть вечной», стали одним из самых трогательных воспоминаний о Юрии Морозе в годовщину его смерти.