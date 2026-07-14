14 июля 2026 года для трех знаков Зодиака станет днем, когда в их жизнь вернется надежда. По мнению астрологов, ретроградный Лунный узел поможет изменить взгляд на собственную судьбу и понять, что многие прежние представления о будущем были ошибочными, пишет YourTango.

Водолей

Во время ретроградного Лунного узла вы будете искать ответы внутри себя. Сейчас самое время побыть наедине с собой, заняться самоанализом и разобраться в своих чувствах.

Вы всегда стремились понять свое предназначение, но наверняка замечали, что оно будто меняется каждые несколько лет. Во вторник вас посетит мысль, что впереди снова назревают перемены. Лучшее, что можно сделать сейчас, — принять их и не сопротивляться.

Обычно вы не склонны идти на риск, но влияние ретроградного Лунного узла заставит вас пересмотреть свои взгляды. Доверьтесь своей интуиции. Надежда снова войдет в вашу жизнь, и это произойдет именно тогда, когда она вам особенно нужна.

Дева

Когда вы принимаете решение, даже спонтанное, вы обычно полностью ему следуете. Именно так, по мнению астрологов, и формируется ваша судьба. Вы выбираете цель, идете к ней и чаще всего добиваетесь успеха.

Лунные узлы тесно связаны с темой судьбы, поэтому во время их ретроградного движения вы будете особенно много думать о своем будущем. Во вторник вы поймете, что настало время немного изменить привычный ход вещей. Вы устали от того, как все складывалось до сих пор, и готовы к серьезным переменам.

14 июля вы получите знак надежды, который убедит вас: делать все по-своему — единственно правильный путь. В вашем случае другого варианта просто нет. Вы почувствуете уверенность, радость и поймете, что принятые вами решения ведут именно туда, куда нужно. Доверяйте себе и продолжайте двигаться вперед.

Стрелец

Если вы во что-то верите, то отдаете этому себя полностью. Но если теряете веру, вернуть ее бывает крайне сложно. Именно поэтому вам так важно чувствовать надежду.

К счастью, именно это и принесет вам ретроградный Лунный узел. Его энергия подействует словно мощный заряд бодрости и вдохновения.

Когда это произойдет, остановить вас будет практически невозможно. Все, за что вы возьметесь, получит хорошие шансы на успех.

Стрельцов часто называют вечными оптимистами зодиакального круга. И действительно, надежда для вас — это источник энергии, творчества и внутренней силы. 14 июля вы снова наполнитесь этим чувством, и, по мнению астрологов, оно останется с вами еще надолго.