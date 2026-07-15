Некоторые вещи в нашем доме могут быть устаревшими, даже если мы этого не замечаем. Мода меняется, и стоит провести ревизию.

Кабины для душа

Большие гидромассажные боксы для душа с подсветкой и радио когда-то вызывали восхищение у гостей. Однако сегодня такие агрегаты выглядят устаревшими. Уважающие себя дизайнеры не включают их в свои проекты. Вместо этого, если вы предпочитаете душ, выбирайте лаконичные стеклянные душевые уголки, которые выглядят стильно и не теряют актуальность.

Мебель цвета венге

Когда-то этот цвет был очень популярен. Его использовали для мебели, дверей и полов. Но мода меняется, и сейчас в тренде естественность и натуральность. Лучше выбирать неокрашенное дерево или предметы в белых и сложных оттенках, таких как серый или глубокий синий.

Единый мебельный гарнитур

Ранее гарнитур, состоящий из кровати, тумбочек и шкафа одного производителя, был предметом гордости. Однако сейчас это уже не актуально. Умение сочетать разные предметы мебели стало признаком хорошего вкуса, и дизайнеры это поддерживают. Это правило касается и диванной группы.

Массивные шторы

Хотя такие гардины иногда вписывались в классический стиль, сегодня они считаются моветоном. Ламбрекены и сложные драпировки не украшают интерьер. В тренде сейчас шторы из льна и хлопка.

Шкафы-купе

Шкафы-купе с толстым рамочным профилем и радиусными полками стали пережитком прошлого. Лучше выделить место для маленькой гардеробной или выбрать шкафы с распашными дверцами.

Стенки для гостиной

Эти предметы мебели были популярны в советское время. Даже если у вас остался такой гарнитур от бабушки, лучше заменить его на легкие тумбы под телевизор и навесные полки, которые не занимают много места.

Светильники-скелеты

Стиль лофт, который был популярен, сейчас стал менее актуален. Светильники из металла угловатых форм уступили место более простым и лаконичным решениям.

Хрустальная посуда

Ранее такая посуда считалась предметом роскоши, но сегодня она интересна лишь тем, кто ностальгирует по прошлому. Рекомендуем продать ее и приобрести красивую белую посуду.

Фарфоровые статуэтки

Эти аксессуары сложно вписать в современный интерьер. Современные дизайнеры предпочитают детали из камня, металла, бетона и дерева, которые остаются актуальными.

Вертикальные жалюзи

Эта разновидность оконной шторы существует уже долго, но сейчас они не всегда уместны, даже в офисах. Это очевидный реликт прошлого, который неудобно открывать и закрывать.

Предметы декора и светильники с неоновой подсветкой

Неоновая подсветка когда-то использовалась для создания футуристичного эффекта, но сейчас она неуместна в жилых помещениях. Лучше сделать акцент на функциональности и разнообразии сценариев освещения.

Искусственные растения

Неживые цветы в интерьере стали антитрендом. Пластик, из которого они сделаны, не экологичен, а пыль, которую они собирают, вредна для здоровья. Если вы не любите живые растения, выбирайте сухоцветы.

Голливудские зеркала

Даже если вы чувствуете себя звездой, это не повод приобретать гримерное зеркало, которое будет напоминать о гламуре 90-х. Есть более удачные варианты зеркал, которые можно найти в любом интерьерном магазине.

Кресла-мешки

Эти кресла также являются «приветом из 90-х». Они могут подойти для общежития, но для стильной и функциональной квартиры — точно нет.

Реплики

Культовые стулья в скандинавском стиле, такие как Eames Plastic Chair, сейчас можно встретить повсюду. Однако не обязательно гнаться за узнаваемостью. Существует множество марок, предлагающих недорогие и оригинальные вещи.