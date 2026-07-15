Певица Алсу отправилась на отдых в Марракеш и поделилась атмосферными фотографиями в восточных нарядах. Поклонники не скупились на комплименты, сравнив артистку с принцессой Жасмин и Шамаханской царицей.

Алсу проводит отпуск в Марракеше и радует подписчиков новыми снимками из Марокко. В своем блоге певица опубликовала серию фотографий, на которых предстала в элегантных нарядах с восточными мотивами.

Артистка примерила несколько женственных образов, распустила волосы и сделала привычный макияж с акцентом на глаза. Публикацию она лаконично подписала одним словом — «Марракеш».

Поклонники высоко оценили новый фотосет певицы. В комментариях они называли Алсу «Шамаханской царицей», сравнивали ее с принцессой Жасмин и отмечали, что восточный стиль ей особенно к лицу.

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Недавно исполнительница также показала свою дочь Микеллу, которая сейчас живет и учится в США. Ранее девушка пыталась развивать музыкальную карьеру в России, однако после громкого скандала вокруг победы в шоу «Голос. Дети» предпочла сосредоточиться на учебе.

Новые фотографии Алсу быстро набрали множество положительных отзывов. Поклонники сошлись во мнении, что восточные образы идеально подчеркнули стиль певицы и стали одним из самых ярких ее отпускных фотосетов.