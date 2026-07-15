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Как выбрать идеальный цвет волос: простой способ определить оттенок, который вам действительно подойдет 0 260

Люблю!
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цвет волос

Неудачный цвет волос способен прибавить возраст и подчеркнуть недостатки, а удачно подобранный — сделать лицо свежее и моложе. Рассказываем, как определить свой цветотип и выбрать оттенок, который будет смотреться максимально естественно.

Желание изменить цвет волос хотя бы раз возникало почти у каждой женщины. Но новый оттенок может как преобразить внешность, так и подчеркнуть несовершенства. Чтобы результат радовал, важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности своей внешности.

Начните с оттенка кожи

Первое, что стоит определить, — это подтон кожи.

Если он холодный, лучше выбирать:

  • пепельный блонд;

  • холодный русый;

  • платиновый блонд;

  • темные оттенки с холодным или бордовым подтоном.

При теплом подтоне больше подойдут:

  • золотистый блонд;

  • медовые оттенки;

  • карамель;

  • теплый каштан;

  • медные и рыжеватые тона.

Главное правило простое: холодные оттенки лучше сочетаются с холодной внешностью, теплые — с теплой.

Как определить свой цветотип

Посмотрите на глаза

Цвет радужки может многое рассказать о внешности.

Теплому цветотипу чаще соответствуют золотистые, янтарные и карие оттенки глаз. Если же в радужке преобладают серые, голубые, синие или холодные зеленоватые тона, скорее всего, у вас холодный цветотип.

При выборе цвета волос также можно ориентироваться на цвет глаз:

  • голубым и серым часто идут холодные светлые оттенки, включая baby blond;

  • карим и ореховым — карамельные и теплые каштановые цвета;

  • зеленым — медные и мягкие рыжеватые оттенки.

Проведите тест с золотом и серебром

Встаньте перед зеркалом при дневном свете без макияжа и поочередно поднесите к лицу золотистую и серебристую фольгу.

Если лицо выглядит свежее рядом с серебром — вам, вероятнее всего, подходят холодные оттенки.

Если лучше смотрится золото — выбирайте теплую палитру.

Если оба варианта одинаково удачны, значит, у вас нейтральный цветотип.

Наденьте белую футболку

Это один из самых простых домашних способов.

При дневном освещении обратите внимание на оттенок кожи:

  • розоватый или слегка голубоватый говорит о холодном подтоне;

  • золотистый или желтоватый — о теплом.

Используйте одежду как подсказку

Холодной внешности обычно идут:

  • черный;

  • серый;

  • голубой;

  • холодный синий.

Теплому цветотипу чаще подходят:

  • бежевый;

  • коричневый;

  • терракотовый;

  • кремовый;

  • оранжевый.

Не спешите кардинально менять образ

Специалисты советуют помнить несколько важных правил:

  • затемнить волосы намного проще, чем осветлить;

  • сильное осветление может повредить волосы;

  • контраст между окрашенными волосами и отрастающими корнями потребует регулярного ухода.

Если вы красите волосы впервые, лучше выбрать оттенок всего на два-три тона светлее или темнее натурального.

Если краситесь дома

Не ориентируйтесь только на фотографию модели на упаковке. Гораздо важнее номер оттенка, его описание и фирменная палитра производителя, ведь итоговый цвет всегда зависит от исходного оттенка ваших волос.

Как сохранить цвет ярким

Чтобы окрашивание дольше выглядело свежим:

  • используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос;

  • выбирайте средства для укладки с защитой цвета;

  • не мойте голову слишком горячей водой;

  • защищайте волосы от длительного пребывания на солнце.

Правильно подобранный цвет волос должен гармонировать с оттенком кожи и цветом глаз, подчеркивая естественную красоту. Если сначала определить свой цветотип, а уже потом выбирать краску, вероятность получить удачный результат будет значительно выше.

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#мода #стиль #красота #уход за волосами #цвет волос
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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