Неудачный цвет волос способен прибавить возраст и подчеркнуть недостатки, а удачно подобранный — сделать лицо свежее и моложе. Рассказываем, как определить свой цветотип и выбрать оттенок, который будет смотреться максимально естественно.

Желание изменить цвет волос хотя бы раз возникало почти у каждой женщины. Но новый оттенок может как преобразить внешность, так и подчеркнуть несовершенства. Чтобы результат радовал, важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности своей внешности.

Начните с оттенка кожи

Первое, что стоит определить, — это подтон кожи.

Если он холодный, лучше выбирать:

пепельный блонд;

холодный русый;

платиновый блонд;

темные оттенки с холодным или бордовым подтоном.

При теплом подтоне больше подойдут:

золотистый блонд;

медовые оттенки;

карамель;

теплый каштан;

медные и рыжеватые тона.

Главное правило простое: холодные оттенки лучше сочетаются с холодной внешностью, теплые — с теплой.

Как определить свой цветотип

Посмотрите на глаза

Цвет радужки может многое рассказать о внешности.

Теплому цветотипу чаще соответствуют золотистые, янтарные и карие оттенки глаз. Если же в радужке преобладают серые, голубые, синие или холодные зеленоватые тона, скорее всего, у вас холодный цветотип.

При выборе цвета волос также можно ориентироваться на цвет глаз:

голубым и серым часто идут холодные светлые оттенки, включая baby blond;

карим и ореховым — карамельные и теплые каштановые цвета;

зеленым — медные и мягкие рыжеватые оттенки.

Проведите тест с золотом и серебром

Встаньте перед зеркалом при дневном свете без макияжа и поочередно поднесите к лицу золотистую и серебристую фольгу.

Если лицо выглядит свежее рядом с серебром — вам, вероятнее всего, подходят холодные оттенки.

Если лучше смотрится золото — выбирайте теплую палитру.

Если оба варианта одинаково удачны, значит, у вас нейтральный цветотип.

Наденьте белую футболку

Это один из самых простых домашних способов.

При дневном освещении обратите внимание на оттенок кожи:

розоватый или слегка голубоватый говорит о холодном подтоне;

золотистый или желтоватый — о теплом.

Используйте одежду как подсказку

Холодной внешности обычно идут:

черный;

серый;

голубой;

холодный синий.

Теплому цветотипу чаще подходят:

бежевый;

коричневый;

терракотовый;

кремовый;

оранжевый.

Не спешите кардинально менять образ

Специалисты советуют помнить несколько важных правил:

затемнить волосы намного проще, чем осветлить;

сильное осветление может повредить волосы;

контраст между окрашенными волосами и отрастающими корнями потребует регулярного ухода.

Если вы красите волосы впервые, лучше выбрать оттенок всего на два-три тона светлее или темнее натурального.

Если краситесь дома

Не ориентируйтесь только на фотографию модели на упаковке. Гораздо важнее номер оттенка, его описание и фирменная палитра производителя, ведь итоговый цвет всегда зависит от исходного оттенка ваших волос.

Как сохранить цвет ярким

Чтобы окрашивание дольше выглядело свежим:

используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос;

выбирайте средства для укладки с защитой цвета;

не мойте голову слишком горячей водой;

защищайте волосы от длительного пребывания на солнце.

Правильно подобранный цвет волос должен гармонировать с оттенком кожи и цветом глаз, подчеркивая естественную красоту. Если сначала определить свой цветотип, а уже потом выбирать краску, вероятность получить удачный результат будет значительно выше.