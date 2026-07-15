Неудачный цвет волос способен прибавить возраст и подчеркнуть недостатки, а удачно подобранный — сделать лицо свежее и моложе. Рассказываем, как определить свой цветотип и выбрать оттенок, который будет смотреться максимально естественно.
Желание изменить цвет волос хотя бы раз возникало почти у каждой женщины. Но новый оттенок может как преобразить внешность, так и подчеркнуть несовершенства. Чтобы результат радовал, важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности своей внешности.
Начните с оттенка кожи
Первое, что стоит определить, — это подтон кожи.
Если он холодный, лучше выбирать:
-
пепельный блонд;
-
холодный русый;
-
платиновый блонд;
-
темные оттенки с холодным или бордовым подтоном.
При теплом подтоне больше подойдут:
-
золотистый блонд;
-
медовые оттенки;
-
карамель;
-
теплый каштан;
-
медные и рыжеватые тона.
Главное правило простое: холодные оттенки лучше сочетаются с холодной внешностью, теплые — с теплой.
Как определить свой цветотип
Посмотрите на глаза
Цвет радужки может многое рассказать о внешности.
Теплому цветотипу чаще соответствуют золотистые, янтарные и карие оттенки глаз. Если же в радужке преобладают серые, голубые, синие или холодные зеленоватые тона, скорее всего, у вас холодный цветотип.
При выборе цвета волос также можно ориентироваться на цвет глаз:
-
голубым и серым часто идут холодные светлые оттенки, включая baby blond;
-
карим и ореховым — карамельные и теплые каштановые цвета;
-
зеленым — медные и мягкие рыжеватые оттенки.
Проведите тест с золотом и серебром
Встаньте перед зеркалом при дневном свете без макияжа и поочередно поднесите к лицу золотистую и серебристую фольгу.
Если лицо выглядит свежее рядом с серебром — вам, вероятнее всего, подходят холодные оттенки.
Если лучше смотрится золото — выбирайте теплую палитру.
Если оба варианта одинаково удачны, значит, у вас нейтральный цветотип.
Наденьте белую футболку
Это один из самых простых домашних способов.
При дневном освещении обратите внимание на оттенок кожи:
-
розоватый или слегка голубоватый говорит о холодном подтоне;
-
золотистый или желтоватый — о теплом.
Используйте одежду как подсказку
Холодной внешности обычно идут:
-
черный;
-
серый;
-
голубой;
-
холодный синий.
Теплому цветотипу чаще подходят:
-
бежевый;
-
коричневый;
-
терракотовый;
-
кремовый;
-
оранжевый.
Не спешите кардинально менять образ
Специалисты советуют помнить несколько важных правил:
-
затемнить волосы намного проще, чем осветлить;
-
сильное осветление может повредить волосы;
-
контраст между окрашенными волосами и отрастающими корнями потребует регулярного ухода.
Если вы красите волосы впервые, лучше выбрать оттенок всего на два-три тона светлее или темнее натурального.
Если краситесь дома
Не ориентируйтесь только на фотографию модели на упаковке. Гораздо важнее номер оттенка, его описание и фирменная палитра производителя, ведь итоговый цвет всегда зависит от исходного оттенка ваших волос.
Как сохранить цвет ярким
Чтобы окрашивание дольше выглядело свежим:
-
используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос;
-
выбирайте средства для укладки с защитой цвета;
-
не мойте голову слишком горячей водой;
-
защищайте волосы от длительного пребывания на солнце.
Правильно подобранный цвет волос должен гармонировать с оттенком кожи и цветом глаз, подчеркивая естественную красоту. Если сначала определить свой цветотип, а уже потом выбирать краску, вероятность получить удачный результат будет значительно выше.
Оставить комментарий