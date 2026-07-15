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Овечкин купил роскошную квартиру во Флориде — теперь его сосед Лионель Месси 0 254

Люблю!
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овечкин и Шубская.

Фото: t.me/shot_shot

Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде на берегу Атлантического океана. Роскошные апартаменты находятся в жилом комплексе Jade Beach, неподалеку от дома, где недвижимостью владеет знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси.

Для 40-летнего спортсмена это уже не первое жилье в этом комплексе. Ранее он приобрел квартиру на 19-м этаже, однако недавно она пострадала из-за затопления, которое произошло по вине соседа сверху.

Новые апартаменты расположены на 40-м этаже и значительно просторнее прежних. Их площадь составляет 222 квадратных метра. В квартире четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два парковочных места. По данным СМИ, покупка обошлась хоккеисту в 2,1 миллиона долларов.

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Фото: t.me/shotshot

После неприятного опыта с затоплением Овечкин решил заменить напольное покрытие, выбрав влагостойкую плитку вместо других материалов.

Из окон просторной гостиной и всех четырех спален открывается панорамный вид на океан.

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Фото: t.me/shotshot

Недавно соседом Александра Овечкина стал Лионель Месси. Аргентинский футболист приобрел апартаменты в расположенном неподалеку небоскребе Porsche Design Tower, который считается одним из самых престижных жилых комплексов на побережье Флориды.

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#недвижимость #Александр Овечкин #спорт #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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