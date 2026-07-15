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Почему летом обостряется варикоз: что поможет уменьшить отеки и тяжесть в ногах 0 116

Люблю!
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка сидит у дороги.

Жара становится серьезным испытанием для людей с варикозным расширением вен. Высокая температура усиливает отеки, чувство тяжести и усталость ног, однако правильный уход и несколько простых привычек помогут значительно облегчить состояние.

В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, из-за чего симптомы варикоза становятся более выраженными. Ноги быстрее устают, сильнее отекают, появляется чувство тяжести и дискомфорт. Чтобы избежать ухудшения состояния, специалисты советуют уделить внимание питанию, физической активности и правильному уходу за ногами.

Скорректируйте рацион

Для здоровья сосудов особенно важны продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Полезно регулярно включать в меню:

  • яблоки;

  • морковь;

  • свеклу;

  • цветную капусту;

  • лук и чеснок;

  • цитрусовые;

  • сухофрукты.

На завтрак рекомендуются каши, например овсяная или перловая. В качестве основного источника белка лучше выбирать курицу, индейку или рыбу.

Важно также пить достаточное количество жидкости — около двух литров воды в день, если нет противопоказаний. А вот злоупотреблять алкоголем не стоит. Если у вас есть заболевания сердца, почек или другие состояния, требующие ограничения жидкости, объем питья следует обсудить с врачом.

По согласованию с лечащим врачом можно продолжать прием назначенных препаратов, в том числе венотоников.

Чего лучше избегать

Летом при варикозе нежелательно:

  • долго сидеть, закинув ногу на ногу;

  • часами оставаться без движения;

  • носить тесную обувь и очень высокие каблуки;

  • самостоятельно принимать препараты, влияющие на свертываемость крови, без назначения врача.

Если работа сидячая, полезно каждый час делать небольшую разминку: вращать стопами, подниматься на носки и пятки, а вечером несколько минут полежать, слегка приподняв ноги.

Нужно ли носить компрессионный трикотаж летом

Если компрессионные чулки или гольфы назначил врач, отказываться от них в жару не рекомендуется. Сегодня существуют тонкие и «дышащие» модели, которые легче переносить летом.

Очень важно правильно подобрать размер. Измерения лучше проводить утром, пока ноги еще не успели отечь.

Как облегчить состояние в жару

Чтобы уменьшить дискомфорт, специалисты рекомендуют:

  • по возможности избегать длительного пребывания под палящим солнцем;

  • чаще охлаждать ноги прохладной водой;

  • не перегреваться;

  • больше ходить и не оставаться долго в одном положении.

Летняя жара действительно может усилить проявления варикоза, однако в большинстве случаев облегчить симптомы помогают простые меры: достаточная физическая активность, правильное питание, охлаждение ног и соблюдение рекомендаций врача. Если отеки резко усилились, появились сильная боль, покраснение или одна нога стала значительно больше другой, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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#питание #отеки #сосуды #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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