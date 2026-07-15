Жара становится серьезным испытанием для людей с варикозным расширением вен. Высокая температура усиливает отеки, чувство тяжести и усталость ног, однако правильный уход и несколько простых привычек помогут значительно облегчить состояние.
В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, из-за чего симптомы варикоза становятся более выраженными. Ноги быстрее устают, сильнее отекают, появляется чувство тяжести и дискомфорт. Чтобы избежать ухудшения состояния, специалисты советуют уделить внимание питанию, физической активности и правильному уходу за ногами.
Скорректируйте рацион
Для здоровья сосудов особенно важны продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Полезно регулярно включать в меню:
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яблоки;
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морковь;
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свеклу;
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цветную капусту;
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лук и чеснок;
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цитрусовые;
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сухофрукты.
На завтрак рекомендуются каши, например овсяная или перловая. В качестве основного источника белка лучше выбирать курицу, индейку или рыбу.
Важно также пить достаточное количество жидкости — около двух литров воды в день, если нет противопоказаний. А вот злоупотреблять алкоголем не стоит. Если у вас есть заболевания сердца, почек или другие состояния, требующие ограничения жидкости, объем питья следует обсудить с врачом.
По согласованию с лечащим врачом можно продолжать прием назначенных препаратов, в том числе венотоников.
Чего лучше избегать
Летом при варикозе нежелательно:
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долго сидеть, закинув ногу на ногу;
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часами оставаться без движения;
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носить тесную обувь и очень высокие каблуки;
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самостоятельно принимать препараты, влияющие на свертываемость крови, без назначения врача.
Если работа сидячая, полезно каждый час делать небольшую разминку: вращать стопами, подниматься на носки и пятки, а вечером несколько минут полежать, слегка приподняв ноги.
Нужно ли носить компрессионный трикотаж летом
Если компрессионные чулки или гольфы назначил врач, отказываться от них в жару не рекомендуется. Сегодня существуют тонкие и «дышащие» модели, которые легче переносить летом.
Очень важно правильно подобрать размер. Измерения лучше проводить утром, пока ноги еще не успели отечь.
Как облегчить состояние в жару
Чтобы уменьшить дискомфорт, специалисты рекомендуют:
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по возможности избегать длительного пребывания под палящим солнцем;
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чаще охлаждать ноги прохладной водой;
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не перегреваться;
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больше ходить и не оставаться долго в одном положении.
Летняя жара действительно может усилить проявления варикоза, однако в большинстве случаев облегчить симптомы помогают простые меры: достаточная физическая активность, правильное питание, охлаждение ног и соблюдение рекомендаций врача. Если отеки резко усилились, появились сильная боль, покраснение или одна нога стала значительно больше другой, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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