Жара становится серьезным испытанием для людей с варикозным расширением вен. Высокая температура усиливает отеки, чувство тяжести и усталость ног, однако правильный уход и несколько простых привычек помогут значительно облегчить состояние.

В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, из-за чего симптомы варикоза становятся более выраженными. Ноги быстрее устают, сильнее отекают, появляется чувство тяжести и дискомфорт. Чтобы избежать ухудшения состояния, специалисты советуют уделить внимание питанию, физической активности и правильному уходу за ногами.

Скорректируйте рацион

Для здоровья сосудов особенно важны продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Полезно регулярно включать в меню:

яблоки;

морковь;

свеклу;

цветную капусту;

лук и чеснок;

цитрусовые;

сухофрукты.

На завтрак рекомендуются каши, например овсяная или перловая. В качестве основного источника белка лучше выбирать курицу, индейку или рыбу.

Важно также пить достаточное количество жидкости — около двух литров воды в день, если нет противопоказаний. А вот злоупотреблять алкоголем не стоит. Если у вас есть заболевания сердца, почек или другие состояния, требующие ограничения жидкости, объем питья следует обсудить с врачом.

По согласованию с лечащим врачом можно продолжать прием назначенных препаратов, в том числе венотоников.

Чего лучше избегать

Летом при варикозе нежелательно:

долго сидеть, закинув ногу на ногу;

часами оставаться без движения;

носить тесную обувь и очень высокие каблуки;

самостоятельно принимать препараты, влияющие на свертываемость крови, без назначения врача.

Если работа сидячая, полезно каждый час делать небольшую разминку: вращать стопами, подниматься на носки и пятки, а вечером несколько минут полежать, слегка приподняв ноги.

Нужно ли носить компрессионный трикотаж летом

Если компрессионные чулки или гольфы назначил врач, отказываться от них в жару не рекомендуется. Сегодня существуют тонкие и «дышащие» модели, которые легче переносить летом.

Очень важно правильно подобрать размер. Измерения лучше проводить утром, пока ноги еще не успели отечь.

Как облегчить состояние в жару

Чтобы уменьшить дискомфорт, специалисты рекомендуют:

по возможности избегать длительного пребывания под палящим солнцем;

чаще охлаждать ноги прохладной водой;

не перегреваться;

больше ходить и не оставаться долго в одном положении.

Летняя жара действительно может усилить проявления варикоза, однако в большинстве случаев облегчить симптомы помогают простые меры: достаточная физическая активность, правильное питание, охлаждение ног и соблюдение рекомендаций врача. Если отеки резко усилились, появились сильная боль, покраснение или одна нога стала значительно больше другой, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.