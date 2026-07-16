Обычный вишневый сок может не только помочь быстрее заснуть, но и уменьшить воспаление в организме. Исследования показывают, что содержащиеся в нем природные соединения способны положительно влиять на качество сна и облегчать симптомы некоторых заболеваний суставов.

Вишневый сок богат натуральными растительными соединениями и уже много лет привлекает внимание ученых. Все больше исследований свидетельствует о том, что его регулярное употребление может улучшать качество сна, ускорять восстановление после физических нагрузок и снижать воспалительные процессы в организме.

Наибольшую пользу напитку придают антоцианы и другие полифенолы — природные антиоксиданты. По данным исследований, эти вещества способны подавлять активность ферментов, участвующих в развитии воспаления. Благодаря этому организму легче справляться с мышечным напряжением и микротравмами после интенсивных тренировок.

Кроме того, ученые выяснили, что биоактивные вещества, содержащиеся в кислых сортах вишни, могут снижать выработку мочевой кислоты и уменьшать воспаление в суставах. В некоторых исследованиях участники реже сталкивались с приступами подагры, однако специалисты подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные научные данные.

Еще одно возможное преимущество вишневого сока связано со сном. Кислая вишня является естественным источником мелатонина — гормона, регулирующего суточные биоритмы. Кроме того, она содержит вещества, которые способствуют обмену триптофана — аминокислоты, необходимой для выработки мелатонина и серотонина.

В исследованиях с участием людей, страдающих хронической бессонницей, регулярное употребление сока из кислой вишни было связано с более быстрым засыпанием, увеличением продолжительности сна и уменьшением числа ночных пробуждений. Исследователи считают, что такой эффект обусловлен не только мелатонином, но и действием полифенолов, которые помогают уменьшить окислительный стресс и поддерживают естественные процессы восстановления организма.

Специалисты рекомендуют выбирать натуральный вишневый сок без добавленного сахара и употреблять его как часть сбалансированного рациона.

Эксперты напоминают, что вишневый сок не является лекарством и не может заменить назначенное лечение. При хронической бессоннице, подагре или других заболеваниях суставов необходимо обращаться к врачу, а полезные продукты использовать лишь как дополнение к здоровому образу жизни и рекомендациям специалистов.