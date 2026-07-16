53-летняя Наташа Королева устроила себе отдых вдали от городской суеты. Певица показала, как ухаживает за грядками, собирает урожай и даже превращает садовую щетку в импровизированный микрофон.

Наташа Королева поделилась с подписчиками новыми кадрами с дачи, показав, что умеет не только блистать на сцене, но и с удовольствием работать на участке.

Для отдыха за городом артистка выбрала яркий образ: голубые облегающие шорты, полосатую кофту с оригинальным узором и соломенную шляпу с пером. В таком наряде певица отправилась в теплицу, где занялась привычными дачными делами.

Королева призналась, что сама пропалывает грядки, ухаживает за растениями и собирает первый урожай. Особой радостью для нее стал выросший в теплице арбуз.

Не обошлось и без фирменного артистизма. Во время работы певица устроила импровизированное выступление, используя садовую щетку вместо микрофона.

«Как же я люблю лето на даче! Лично для меня это лучший отдых для души и тела. У нас в теплице вырос арбуз!» — поделилась Наташа.

Поклонники с восторгом встретили новые публикации артистки. Многие отметили ее отличную физическую форму, чувство юмора и естественность.

В комментариях подписчики писали: «Наташа вообще не стареет», «Микрофон — супер!», «Как же вы похудели!».

Дачные будни Наташи Королевой в очередной раз доказали, что даже вдали от сцены она умеет создавать настроение. Искренность, самоирония и любовь к простым радостям жизни вновь покорили поклонников артистки.