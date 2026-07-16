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Одна незаметная деталь может затопить квартиру: как часто нужно менять шланг стиральной машины 0 214

Люблю!
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стиральная машина

Шланг стиральной машины редко привлекает внимание, но именно его износ нередко становится причиной протечек и дорогостоящего ремонта. Эксперты рассказали, как часто его нужно менять и на какие признаки стоит обратить внимание.

Несмотря на то что шланг — одна из самых незаметных деталей стиральной машины, именно от него во многом зависит безопасная работа прибора и защита дома от затопления. Своевременная замена этой недорогой детали может избавить от серьезных расходов.

Многие считают, что у стиральной машины всего один шланг, однако на самом деле их несколько. Один или два подающих шланга обеспечивают поступление воды в прибор, а сливной отвечает за отвод использованной воды в канализацию.

В большинстве современных моделей используется только один шланг подачи холодной воды, поскольку нагрев происходит уже внутри машины. Однако некоторые старые модели могут иметь отдельные шланги для холодной и горячей воды.

Специалисты рекомендуют менять подающие резиновые шланги каждые 3–5 лет. Именно они сильнее всего подвержены износу из-за постоянного давления воды и перепадов температуры.

Если используется шланг в металлической оплетке из нержавеющей стали, срок его службы обычно больше. Тем не менее специалисты советуют регулярно осматривать его и менять при первых признаках повреждений или по окончании рекомендованного срока эксплуатации.

К таким признакам относятся трещины, вздутия, потертости, следы коррозии на соединениях, подтекания и потеря эластичности материала.

По словам экспертов, новый шланг лучше выдерживает давление воды, а исправные уплотнители обеспечивают надежную герметичность соединений.

Стоимость нового шланга несоизмеримо ниже расходов, которые могут возникнуть после затопления квартиры или дома.

Эксперты советуют не ждать появления протечек. Регулярный осмотр и профилактическая замена шланга раз в несколько лет помогут избежать серьезных поломок, дорогостоящего ремонта и конфликтов с соседями из-за затопления.

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#ремонт #дом #безопасность #профилактика #техника #стиральная машина #утечка #вода
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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