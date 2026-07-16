48-летняя актриса Любовь Толкалина впервые открыто рассказала о своих отношениях с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым. В интервью она призналась, что роман длится уже много лет, несмотря на все сложности.

Любовь Толкалина впервые публично подтвердила слухи о многолетнем романе с музыкантом Борисом Гребенщиковым. В беседе с Лаурой Джугелией актриса призналась, что больше не хочет скрывать свои чувства.

По словам Толкалиной, в ее жизни есть человек, которого она считает самым важным, несмотря на непростые обстоятельства их отношений.

«Действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в моей жизни. Несмотря на то что у нас нет детей и очень сложные отношения. Это длится уже очень долго, и как будто бы нет никаких выходов из этой ситуации. Но отношения есть, и они продолжаются», — сказала актриса.

Она также отметила, что музыкант уже несколько лет живет за пределами России, однако это не изменило их отношений.

Ранее Толкалина признавалась, что рассталась с режиссером Егором Кончаловским именно из-за романа с Гребенщиковым. При этом долгое время актриса отрицала любовную связь с музыкантом, называя их отношения исключительно дружескими.

В этом же интервью актриса впервые рассказала и о тяжелом личном опыте, признавшись, что в юности пережила сексуализированное насилие.

Любовь Толкалина состояла в отношениях с Егором Кончаловским с 1996 по 2017 год. В этом союзе родилась дочь Мария. Позже актриса рассказывала, что фактически они перестали жить вместе еще в 2009 году.

По данным СМИ, Борис Гребенщиков с 2022 года живет в Великобритании вместе с супругой Ириной Титовой. Сообщалось, что в 2025 году они получили британское гражданство.

Признание Любови Толкалиной стало первым открытым подтверждением многолетних слухов о ее романе с Борисом Гребенщиковым. До этого актриса избегала разговоров о личной жизни, однако теперь решила больше не скрывать свои отношения.