Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты давно считаются основой здорового питания. Но действительно ли они так же богаты полезными веществами, как несколько десятилетий назад? По мнению геолога факультета наук о Земле и космосе Вашингтонского университета Дэвида Монтгомери — не всегда.

Для своей книги ученый проанализировал почти тысячу научных исследований, посвященных содержанию питательных веществ в продуктах. Он пришел к выводу, что количество белков, жиров и углеводов за последние десятилетия практически не изменилось, тогда как содержание витаминов и минералов — например, железа и цинка — во многих продуктах заметно снизилось.

Одной из причин специалисты называют так называемый эффект разбавления. Новые сорта растений дают более высокий урожай, однако количество минералов, поступающих из почвы, остается прежним. В результате питательные вещества распределяются между большим количеством плодов или зерен.

Ситуацию усугубляют современные методы земледелия. Интенсивная обработка почвы, применение синтетических удобрений и пестицидов нарушают естественный баланс микроорганизмов и грибов, от которого зависит способность растений усваивать минералы и фитохимические вещества — природные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Монтгомери считает, что исправить ситуацию поможет регенеративное сельское хозяйство: минимальная обработка почвы, сокращение использования химических средств и разнообразие выращиваемых культур.

Однако специалисты по питанию призывают не драматизировать ситуацию. Диетолог Федерального центра питания Германии Астрид Доналис считает, что гораздо важнее разнообразие рациона, чем питательная ценность каждого отдельного продукта.

По ее словам, сегодня люди имеют доступ к гораздо большему выбору овощей и фруктов, чем предыдущие поколения. При этом она советует отдавать предпочтение местным и сезонным продуктам — они свежее и экологичнее.

Диетолог Немецкого общества питания Сильке Рестемайер напоминает, что люди, регулярно употребляющие овощи и фрукты, реже страдают от повышенного давления, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Исследования также связывают такой рацион с более низким риском некоторых видов рака и деменции.

Кроме того, специалист рекомендует чаще включать в меню бобовые — фасоль и чечевицу, богатые клетчаткой, витаминами группы B, железом, цинком и магнием. Полезны и орехи, содержащие незаменимые жирные кислоты, а также цельнозерновые продукты, которые помогают снизить риск диабета 2-го типа, нарушений обмена веществ, рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты подчеркивают: даже если содержание отдельных микроэлементов в современных продуктах снизилось, отказываться от овощей и фруктов не стоит. Главное правило здорового питания остается прежним — разнообразный рацион с большим количеством растительной пищи, цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов и меньшим количеством переработанного мяса, сладостей и газированных напитков.