Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вспоминайте меня с улыбкой»: откровенное обращение Гоши Куценко взволновало поклонников 0 715

Люблю!
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гоша Куценко
ФОТО: Wikipedia

59-летний Гоша Куценко удивил поклонников неожиданно откровенным видеообращением. Актер признался, что из-за постоянной занятости редко виделся с дочерьми, и решил публично сказать им самые важные слова.

Гоша Куценко опубликовал в своем блоге эмоциональное видеообращение, адресованное дочерям. Обычно актер не склонен к публичным проявлениям чувств, однако на этот раз решил сделать исключение.

Артист признался, что из-за работы и других жизненных обстоятельств ему не всегда удавалось проводить с наследницами столько времени, сколько хотелось бы. По словам Куценко, он решил восполнить этот недостаток искренними словами любви.

«Дорогие мои дочки, дочурочки, доченьки. Надеюсь, вы когда-нибудь увидите это послание. Я подумал о том, что нам почти никогда не удавалось поговорить о том, как мы любим друг друга. Я решил это исправить. Я люблю вас самой сильной отцовской любовью. Вы — мой смысл на земле. Вспоминайте меня всегда с улыбкой на лице. Ваш папа», — сказал актер.

У Гоши Куценко трое дочерей. Старшая, Полина, родилась в отношениях с актрисой Марией Порошиной и в этом году отметила 30-летие. В браке с фотомоделью Ириной Скриниченко у актера родились еще две дочери — 12-летняя Евгения и 9-летняя Светлана.

Поклонники тепло отреагировали на публикацию, отметив искренность и трогательность слов артиста. Многие знаменитости также поддержали Куценко. В частности, телеведущая Екатерина Стриженова написала в комментариях: «Гоша, ты прекрасный отец. Очень трогательно».

Откровенное признание Гоши Куценко нашло отклик у подписчиков. Многие отметили, что такие слова особенно ценны, ведь они напоминают о том, как важно говорить близким о своих чувствах не откладывая на потом.

×
Читайте нас также:
#социальные сети #семья #отношения #знаменитости #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Девушка сидит у дороги.
Изображение к статье: Овечкин и Шубская.
Изображение к статье: Цвет волос
Изображение к статье: Алсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пластик
Наша Латвия
Изображение к статье: Наташа Королева
Люблю!
Изображение к статье: Радар
Наша Латвия
Изображение к статье: Вантовый мост в Риге
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Вышел первый трейлер новой комедии "Диггер"
Культура &
Изображение к статье: Применение синтетических удобрений и пестицидов
Люблю!
Изображение к статье: Пластик
Наша Латвия
Изображение к статье: Наташа Королева
Люблю!
Изображение к статье: Радар
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео