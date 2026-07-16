59-летний Гоша Куценко удивил поклонников неожиданно откровенным видеообращением. Актер признался, что из-за постоянной занятости редко виделся с дочерьми, и решил публично сказать им самые важные слова.

Гоша Куценко опубликовал в своем блоге эмоциональное видеообращение, адресованное дочерям. Обычно актер не склонен к публичным проявлениям чувств, однако на этот раз решил сделать исключение.

Артист признался, что из-за работы и других жизненных обстоятельств ему не всегда удавалось проводить с наследницами столько времени, сколько хотелось бы. По словам Куценко, он решил восполнить этот недостаток искренними словами любви.

«Дорогие мои дочки, дочурочки, доченьки. Надеюсь, вы когда-нибудь увидите это послание. Я подумал о том, что нам почти никогда не удавалось поговорить о том, как мы любим друг друга. Я решил это исправить. Я люблю вас самой сильной отцовской любовью. Вы — мой смысл на земле. Вспоминайте меня всегда с улыбкой на лице. Ваш папа», — сказал актер.

У Гоши Куценко трое дочерей. Старшая, Полина, родилась в отношениях с актрисой Марией Порошиной и в этом году отметила 30-летие. В браке с фотомоделью Ириной Скриниченко у актера родились еще две дочери — 12-летняя Евгения и 9-летняя Светлана.

Поклонники тепло отреагировали на публикацию, отметив искренность и трогательность слов артиста. Многие знаменитости также поддержали Куценко. В частности, телеведущая Екатерина Стриженова написала в комментариях: «Гоша, ты прекрасный отец. Очень трогательно».

Откровенное признание Гоши Куценко нашло отклик у подписчиков. Многие отметили, что такие слова особенно ценны, ведь они напоминают о том, как важно говорить близким о своих чувствах не откладывая на потом.