Балтийское море редко ассоциируется с теплой водой, однако на польском побережье есть место, где летом температура моря достигает 21–22 градусов , а в жаркие дни становится еще выше. Благодаря этому Пуцкий залив все чаще называют одним из лучших мест для семейного отдыха.

Купание в Балтийском море обычно не считается комфортным из-за прохладной воды. Однако это правило распространяется далеко не на все участки побережья.

Речь идет о Пуцком заливе (Zatoka Pucka) в Польше. В разгар лета вода здесь прогревается до 21–22 градусов, а во время продолжительной жары температура может подняться еще выше. Многие туристы сравнивают местные условия с побережьем Адриатического моря.

По словам специалистов, столь теплая вода объясняется сразу несколькими природными особенностями.

Во-первых, залив очень мелководный, поэтому солнечные лучи быстрее прогревают воду. Во-вторых, его защищенное расположение ограничивает поступление холодных водных масс из открытого моря и уменьшает влияние сильного ветра. Кроме того, здесь практически отсутствует интенсивное перемешивание теплых поверхностных и холодных глубинных слоев воды.

В открытой части Балтийского моря ситуация совсем другая. Там часто наблюдается явление апвеллинга — подъема холодной воды из глубины. Из-за этого даже после нескольких жарких дней температура моря может оставаться на уровне 18–19 градусов, а иногда опускаться еще ниже.

Благодаря уникальным природным условиям Пуцкий залив считается одним из самых теплых мест на Балтийском море. Неудивительно, что летом сюда приезжают тысячи туристов, особенно семьи с детьми, для которых комфортная температура воды имеет решающее значение.