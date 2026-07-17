Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Балтийское море с температурой +22: где находится этот удивительный залив 0 179

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Балтийское море

Балтийское море редко ассоциируется с теплой водой, однако на польском побережье есть место, где летом температура моря достигает 21–22 градусов, а в жаркие дни становится еще выше. Благодаря этому Пуцкий залив все чаще называют одним из лучших мест для семейного отдыха.

Купание в Балтийском море обычно не считается комфортным из-за прохладной воды. Однако это правило распространяется далеко не на все участки побережья.

Речь идет о Пуцком заливе (Zatoka Pucka) в Польше. В разгар лета вода здесь прогревается до 21–22 градусов, а во время продолжительной жары температура может подняться еще выше. Многие туристы сравнивают местные условия с побережьем Адриатического моря.

По словам специалистов, столь теплая вода объясняется сразу несколькими природными особенностями.

Во-первых, залив очень мелководный, поэтому солнечные лучи быстрее прогревают воду. Во-вторых, его защищенное расположение ограничивает поступление холодных водных масс из открытого моря и уменьшает влияние сильного ветра. Кроме того, здесь практически отсутствует интенсивное перемешивание теплых поверхностных и холодных глубинных слоев воды.

В открытой части Балтийского моря ситуация совсем другая. Там часто наблюдается явление апвеллинга — подъема холодной воды из глубины. Из-за этого даже после нескольких жарких дней температура моря может оставаться на уровне 18–19 градусов, а иногда опускаться еще ниже.

Благодаря уникальным природным условиям Пуцкий залив считается одним из самых теплых мест на Балтийском море. Неудивительно, что летом сюда приезжают тысячи туристов, особенно семьи с детьми, для которых комфортная температура воды имеет решающее значение.

×
Читайте нас также:
#климат #туризм #Польша #экология #отдых #природа #Балтийское море #пляжи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Наташа Королева
Изображение к статье: Применение синтетических удобрений и пестицидов
Изображение к статье: Гоша Куценко
Изображение к статье: Любовь Толкалина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Инцидент с самолетом Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: бармен-подросток
Бизнес
Изображение к статье: Здание РТУ
Политика
Изображение к статье: В Луксоре археологи нашли гробницу, которой около 3000 лет
Культура &
Изображение к статье: Мошенничество с криптовалютой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ребенок в лесу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инцидент с самолетом Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: бармен-подросток
Бизнес
Изображение к статье: Здание РТУ
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео