Филипп Киркоров оформил необычную сделку со своей дочерью Аллой-Викторией, продав ей роскошный особняк в Майами всего за 100 долларов. По данным СМИ, такой шаг связан с юридическими вопросами, касающимися ее статуса в США.

Филипп Киркоров продал своей дочери Алле-Виктории принадлежащий ему особняк в Майами всего за 100 долларов. При этом, как сообщает Mash, рыночная стоимость недвижимости сегодня оценивается примерно в 6,1 миллиона долларов.

По информации источника, символическая стоимость сделки была выбрана не случайно. Утверждается, что таким образом семья стремится избежать возможных юридических вопросов, связанных с подтверждением права дочери артиста на американское гражданство. Несмотря на то что дети Киркорова родились в США, этот вопрос, по данным издания, периодически становится предметом проверок.

В настоящее время владельцами элитной недвижимости числятся четыре человека: сам Филипп Киркоров, его сын Мартин, дочь Алла-Виктория, а также еще одна женщина, имя которой не раскрывается.

Особняк расположен в одном из престижных районов Майами. Киркоров приобрел его в 2011 году за 4,2 миллиона долларов. Площадь дома составляет 734 квадратных метра. В резиденции оборудованы семь спален, семь ванных комнат, есть бассейн, джакузи, просторная терраса и пассажирский лифт.

Сам артист пока не комментировал информацию о продаже особняка дочери. Сведения о сделке и ее предполагаемых причинах не получили официального подтверждения со стороны Филиппа Киркорова или его представителей.