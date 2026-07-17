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Дочь Филиппа Киркорова стала владелицей его особняка в Майами: зачем певец продал дом за $100 0 341

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киркоров с дочеррью

Филипп Киркоров оформил необычную сделку со своей дочерью Аллой-Викторией, продав ей роскошный особняк в Майами всего за 100 долларов. По данным СМИ, такой шаг связан с юридическими вопросами, касающимися ее статуса в США.

Филипп Киркоров продал своей дочери Алле-Виктории принадлежащий ему особняк в Майами всего за 100 долларов. При этом, как сообщает Mash, рыночная стоимость недвижимости сегодня оценивается примерно в 6,1 миллиона долларов.

По информации источника, символическая стоимость сделки была выбрана не случайно. Утверждается, что таким образом семья стремится избежать возможных юридических вопросов, связанных с подтверждением права дочери артиста на американское гражданство. Несмотря на то что дети Киркорова родились в США, этот вопрос, по данным издания, периодически становится предметом проверок.

В настоящее время владельцами элитной недвижимости числятся четыре человека: сам Филипп Киркоров, его сын Мартин, дочь Алла-Виктория, а также еще одна женщина, имя которой не раскрывается.

Особняк расположен в одном из престижных районов Майами. Киркоров приобрел его в 2011 году за 4,2 миллиона долларов. Площадь дома составляет 734 квадратных метра. В резиденции оборудованы семь спален, семь ванных комнат, есть бассейн, джакузи, просторная терраса и пассажирский лифт.

Сам артист пока не комментировал информацию о продаже особняка дочери. Сведения о сделке и ее предполагаемых причинах не получили официального подтверждения со стороны Филиппа Киркорова или его представителей.

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#недвижимость #артист #сделка #Филипп Киркоров #знаменитости #дочь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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