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Малина может серьезно навредить: кому стоит отказаться от этой ягоды 0 323

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Малина

Малина считается одной из самых полезных летних ягод, однако некоторым людям она может быть противопоказана. Диетолог рассказала, кому стоит есть ее с осторожностью и какие последствия возможны при наличии определенных заболеваний.

Малина богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, однако в некоторых случаях эта ягода может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом предупредила диетолог, призвав учитывать индивидуальные особенности организма.

По словам специалиста, особую осторожность следует соблюдать людям, склонным к аллергическим реакциям. Малина содержит вещества, способные вызвать перекрестную аллергию. В результате могут появиться сыпь, зуд, а также отеки губ, языка и горла. В тяжелых случаях возможно развитие анафилактической реакции, которая без своевременной медицинской помощи представляет угрозу для жизни.

Не рекомендуется злоупотреблять малиной и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты, содержащиеся в ягоде, способны раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому при гастрите, язвенной болезни или воспалительных заболеваниях кишечника употреблять ее следует с осторожностью.

Кроме того, консультация врача необходима людям с заболеваниями почек или мочекаменной болезнью. В некоторых случаях чрезмерное употребление малины может ухудшить состояние.

Для большинства людей малина остается полезной ягодой, но при аллергии, заболеваниях ЖКТ или почек включать ее в рацион следует с осторожностью и при необходимости после консультации со специалистом.

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#аллергия #питание #витамины #малина #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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