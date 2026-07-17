Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не узнаете! Том Круз превратился в седого толстяка 0 212

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Том Круз
ФОТО: Getty images

Вышел первый трейлер фильма «Диггер» (Digger) режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, в котором 64-летнего Тома Круза практически невозможно узнать. Ради новой роли актер полностью изменил внешность — седые волосы, накладной живот, протезы и даже новый голос.

Первые кадры фильма «Диггер» удивили поклонников Тома Круза. Звезда «Миссии невыполнима» и «Топ Гана» предстал в совершенно неожиданном образе: с редеющими седыми волосами, морщинами, накладным животом, вставными зубами и сложным пластическим гримом, который полностью меняет его лицо.

digger_3.jpg

В новой картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту актер играет эксцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла — миллиардера, чья компания становится причиной экологической катастрофы, грозящей перерасти в глобальный кризис. Герой пытается убедить мир, что способен все исправить, одновременно отказываясь признавать собственную ответственность.

По словам Круза, образ создавался до мельчайших деталей. Протезы изменили не только внешность, но и речь, мимику, походку и манеру двигаться.

«Как только я надел вставные зубы, сразу почувствовал своего персонажа», — рассказал актер на презентации фильма.

Новая роль заметно отличается от привычного амплуа Круза. Вместо бесконечных трюков и шпионских миссий зрителей ждет сатирическая черная комедия с элементами драмы и фильма-катастрофы.

Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, обладатель двух «Оскаров» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший», вынашивал идею проекта почти десять лет. В картине также снялись Сандра Хюллер, Риз Ахмед, Джесси Племонс, Джон Гудман и Эмма Д'Арси.

Премьера фильма «Диггер» состоится осенью 2026 года. Уже сейчас критики называют перевоплощение Тома Круза одним из самых смелых и необычных за всю его карьеру.

×
Читайте нас также:
#фильмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Киркоров с дочеррью
Изображение к статье: Агрессивный пенсионер
Изображение к статье: Стиральная машина
Изображение к статье: Сок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Испанские слизни чувствуют себя в Латвии как дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Термометр
В мире
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне
Наша Латвия
Изображение к статье: В ожидании урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Охранники ищут работу
Наша Латвия
Изображение к статье: Испанские слизни чувствуют себя в Латвии как дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Термометр
В мире
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео