Вышел первый трейлер фильма «Диггер» (Digger) режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, в котором 64-летнего Тома Круза практически невозможно узнать. Ради новой роли актер полностью изменил внешность — седые волосы, накладной живот, протезы и даже новый голос.

Первые кадры фильма «Диггер» удивили поклонников Тома Круза. Звезда «Миссии невыполнима» и «Топ Гана» предстал в совершенно неожиданном образе: с редеющими седыми волосами, морщинами, накладным животом, вставными зубами и сложным пластическим гримом, который полностью меняет его лицо.

В новой картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту актер играет эксцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла — миллиардера, чья компания становится причиной экологической катастрофы, грозящей перерасти в глобальный кризис. Герой пытается убедить мир, что способен все исправить, одновременно отказываясь признавать собственную ответственность.

По словам Круза, образ создавался до мельчайших деталей. Протезы изменили не только внешность, но и речь, мимику, походку и манеру двигаться.

«Как только я надел вставные зубы, сразу почувствовал своего персонажа», — рассказал актер на презентации фильма.

Новая роль заметно отличается от привычного амплуа Круза. Вместо бесконечных трюков и шпионских миссий зрителей ждет сатирическая черная комедия с элементами драмы и фильма-катастрофы.

Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, обладатель двух «Оскаров» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший», вынашивал идею проекта почти десять лет. В картине также снялись Сандра Хюллер, Риз Ахмед, Джесси Племонс, Джон Гудман и Эмма Д'Арси.

Премьера фильма «Диггер» состоится осенью 2026 года. Уже сейчас критики называют перевоплощение Тома Круза одним из самых смелых и необычных за всю его карьеру.