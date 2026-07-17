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Никита Пресняков отправился покорять Голливудские холмы с новой возлюбленной и ее сыном 0 25

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Никита Пресняков
ФОТО: Instagram

После развода с Аленой Красновой Никита Пресняков, похоже, счастлив в новых отношениях. Музыкант вместе с возлюбленной Кариной Филимоновой и ее сыном отправился в поход к знаменитому знаку Голливуда, а снимками семейной прогулки модель поделилась в соцсетях.

Год назад 35-летний Никита Пресняков расстался с супругой Аленой Красновой. Теперь музыкант строит отношения с 27-летней моделью и блогером Кариной Филимоновой, с которой живет в США.

На днях пара вместе с семилетним сыном Карины Лукой отправилась в спонтанный поход на Голливудские холмы. По словам Филимоновой, маршрут оказался непростым: почти час пришлось подниматься по каменистой тропе, к тому же туристов предупреждали о возможной встрече со змеями.

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Instagram

Для Луки это был первый подобный поход. Мальчик поставил себе цель добраться до вершины и дотронуться до установленного там флага. В итоге всей компании удалось успешно преодолеть маршрут, встретить закат над Лос-Анджелесом и насладиться панорамными видами города.

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Instagram

Карина также рассказала о забавном эпизоде: на вершине Никита поднял Луку на руках и в шутку повторил знаменитую сцену из мультфильма «Король Лев», воскликнув: «Симба!». Видео этого момента модель публиковать не стала, пошутив, что ее смех заглушил все происходящее.

Об отношениях Никиты Преснякова и Карины Филимоновой стало известно весной 2026 года. Новая избранница музыканта воспитывает семилетнего сына от предыдущих отношений.

Судя по совместным фотографиям и публикациям в соцсетях, Никита Пресняков все чаще проводит время не только с возлюбленной, но и с ее сыном, с которым, похоже, уже успел найти общий язык.

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#развод #Голливуд #семья #отношения #соцсети #знаменитости #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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