Супермодель Хейли Бибер готовит для своего мужа Джастина свои лучшие блюда, зная, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Хейли Бибер, одна из самых красивых и успешных супермоделей, а также предпринимательница, обожает готовить и наслаждаться вкусной едой. Несмотря на идеальную фигуру, она не придерживается строгих диет, как, например, Виктория Бэкхем, известная своим аскетичным рационом.

Хейли увлечена кулинарией и даже приглашает гостей готовить в своем модном шоу «Who’s in My Bathroom» на YouTube. Во время карантина она снимала кулинарные видео вместе с мужем Джастином Бибером, выпекая печенье, пиццу и другие популярные блюда. Недавно Хейли поделилась с подписчиками тремя своими фирменными блюдами, которыми она радует своих близких.

Куриные крылья по-японски в соусе барбекю

Ингредиенты:

500 г куриных крылышек

4 ст. л соевого соуса

3 ст. л воды

2 ст. л мирина или столового вина

1 ст. л сахара

2 зубчика чеснока

Мука для панировки или смесь для темпуры

Масло для жарки

Семена кунжута для посыпки

* Крылья тщательно запанировать с мукой.

* В маленькой миске перемешать соевый соус, воду, сахар и мирин. Затем выдавить чеснок и добавить его в соус.

* Нагреть масло в сковороде и обжарить крылья до золотистого цвета.

* Когда крылья обжарятся, сделать небольшой огонь, слить масло из сковороды и залить приготовленным соусом. Поворачивать в процессе, чтобы все крылья были покрыты соусом. Обжарить до слегка коричневого цвета, не пересушивая.

* Готовые крылья посыпать кунжутом.

Картофельный салат

Ингредиенты:

1 шт. лука репчатого

3 шт. консервированных огурцов

150 г майонеза

Соль и перец по вкусу

6 шт. куриных яиц

1 стебель сельдерея

6 шт. картофеля

* Отварить картофель в мундире и яйца в подсоленной воде, добавив ложечку уксуса. Остудить.

* Очистить картофель от кожуры и нарезать небольшими кубиками, выложить в большую миску.

* Яйца очистить и нарезать кубиками, добавить к картофелю.

* Для заправки мелко нарезать лук, стебель сельдерея и огурцы, сложить в миску.

* Смешать нарезанные овощи с майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

* Выложить заправку в миску с картофелем и яйцами, аккуратно перемешать. Накрыть миску крышкой или пленкой и убрать в холодильник минимум на 6 часов. Достать из холодильника за 20-30 минут до подачи на стол.

Вегетарианская паста с лимонным маслом

Ингредиенты:

100 г (в сухой массе) ротини, фузилли или пенне

50 г пармезана

100 г зеленых и черных оливок

100 г черри томатов (красные и оранжевые)

100 г болгарского перца (оранжевого или желтого)

100 г цукини

Зеленый лук

1 ч. л красного винного уксуса

50 г оливкового масла

1 ч. л орегано

Соль и черный перец по вкусу

* Разогрейте воду в кастрюле для пасты. Тем временем приготовьте заправку для салата.

* Смешайте в небольшой емкости оливковое масло, винный уксус, орегано, соль и перец. Перемешайте заправку.

* Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Как только она сварится, слейте воду и дайте ей остыть при комнатной температуре.

* Пока паста варится, нарежьте остальные ингредиенты: мелко порубите сладкий перец и зеленый лук, нарежьте слайсами цукини.

* Отправьте все овощи в глубокую емкость. Как только паста остынет, добавьте ее к овощам и заправьте соусом.

* Попробуйте салат на вкус и добавьте еще соли и перца, если нужно. Сверху натрите пармезан.