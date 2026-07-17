Супермодель Хейли Бибер готовит для своего мужа Джастина свои лучшие блюда, зная, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
Хейли Бибер, одна из самых красивых и успешных супермоделей, а также предпринимательница, обожает готовить и наслаждаться вкусной едой. Несмотря на идеальную фигуру, она не придерживается строгих диет, как, например, Виктория Бэкхем, известная своим аскетичным рационом.
Хейли увлечена кулинарией и даже приглашает гостей готовить в своем модном шоу «Who’s in My Bathroom» на YouTube. Во время карантина она снимала кулинарные видео вместе с мужем Джастином Бибером, выпекая печенье, пиццу и другие популярные блюда. Недавно Хейли поделилась с подписчиками тремя своими фирменными блюдами, которыми она радует своих близких.
Куриные крылья по-японски в соусе барбекю
Ингредиенты:
- 500 г куриных крылышек
- 4 ст. л соевого соуса
- 3 ст. л воды
- 2 ст. л мирина или столового вина
- 1 ст. л сахара
- 2 зубчика чеснока
- Мука для панировки или смесь для темпуры
- Масло для жарки
- Семена кунжута для посыпки
* Крылья тщательно запанировать с мукой.
* В маленькой миске перемешать соевый соус, воду, сахар и мирин. Затем выдавить чеснок и добавить его в соус.
* Нагреть масло в сковороде и обжарить крылья до золотистого цвета.
* Когда крылья обжарятся, сделать небольшой огонь, слить масло из сковороды и залить приготовленным соусом. Поворачивать в процессе, чтобы все крылья были покрыты соусом. Обжарить до слегка коричневого цвета, не пересушивая.
* Готовые крылья посыпать кунжутом.
Картофельный салат
Ингредиенты:
- 1 шт. лука репчатого
- 3 шт. консервированных огурцов
- 150 г майонеза
- Соль и перец по вкусу
- 6 шт. куриных яиц
- 1 стебель сельдерея
- 6 шт. картофеля
* Отварить картофель в мундире и яйца в подсоленной воде, добавив ложечку уксуса. Остудить.
* Очистить картофель от кожуры и нарезать небольшими кубиками, выложить в большую миску.
* Яйца очистить и нарезать кубиками, добавить к картофелю.
* Для заправки мелко нарезать лук, стебель сельдерея и огурцы, сложить в миску.
* Смешать нарезанные овощи с майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.
* Выложить заправку в миску с картофелем и яйцами, аккуратно перемешать. Накрыть миску крышкой или пленкой и убрать в холодильник минимум на 6 часов. Достать из холодильника за 20-30 минут до подачи на стол.
Вегетарианская паста с лимонным маслом
Ингредиенты:
- 100 г (в сухой массе) ротини, фузилли или пенне
- 50 г пармезана
- 100 г зеленых и черных оливок
- 100 г черри томатов (красные и оранжевые)
- 100 г болгарского перца (оранжевого или желтого)
- 100 г цукини
- Зеленый лук
- 1 ч. л красного винного уксуса
- 50 г оливкового масла
- 1 ч. л орегано
- Соль и черный перец по вкусу
* Разогрейте воду в кастрюле для пасты. Тем временем приготовьте заправку для салата.
* Смешайте в небольшой емкости оливковое масло, винный уксус, орегано, соль и перец. Перемешайте заправку.
* Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Как только она сварится, слейте воду и дайте ей остыть при комнатной температуре.
* Пока паста варится, нарежьте остальные ингредиенты: мелко порубите сладкий перец и зеленый лук, нарежьте слайсами цукини.
* Отправьте все овощи в глубокую емкость. Как только паста остынет, добавьте ее к овощам и заправьте соусом.
* Попробуйте салат на вкус и добавьте еще соли и перца, если нужно. Сверху натрите пармезан.
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