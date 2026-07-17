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Три фирменных блюда супермодели Хейли Бибер 0 76

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три фирменных блюда супермодели Хейли Бибер

Супермодель Хейли Бибер готовит для своего мужа Джастина свои лучшие блюда, зная, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Хейли Бибер, одна из самых красивых и успешных супермоделей, а также предпринимательница, обожает готовить и наслаждаться вкусной едой. Несмотря на идеальную фигуру, она не придерживается строгих диет, как, например, Виктория Бэкхем, известная своим аскетичным рационом.

Хейли увлечена кулинарией и даже приглашает гостей готовить в своем модном шоу «Who’s in My Bathroom» на YouTube. Во время карантина она снимала кулинарные видео вместе с мужем Джастином Бибером, выпекая печенье, пиццу и другие популярные блюда. Недавно Хейли поделилась с подписчиками тремя своими фирменными блюдами, которыми она радует своих близких.

Куриные крылья по-японски в соусе барбекю

Ингредиенты:

  • 500 г куриных крылышек
  • 4 ст. л соевого соуса
  • 3 ст. л воды
  • 2 ст. л мирина или столового вина
  • 1 ст. л сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • Мука для панировки или смесь для темпуры
  • Масло для жарки
  • Семена кунжута для посыпки

* Крылья тщательно запанировать с мукой.

* В маленькой миске перемешать соевый соус, воду, сахар и мирин. Затем выдавить чеснок и добавить его в соус.

* Нагреть масло в сковороде и обжарить крылья до золотистого цвета.

* Когда крылья обжарятся, сделать небольшой огонь, слить масло из сковороды и залить приготовленным соусом. Поворачивать в процессе, чтобы все крылья были покрыты соусом. Обжарить до слегка коричневого цвета, не пересушивая.

* Готовые крылья посыпать кунжутом.

Картофельный салат

Ингредиенты:

  • 1 шт. лука репчатого
  • 3 шт. консервированных огурцов
  • 150 г майонеза
  • Соль и перец по вкусу
  • 6 шт. куриных яиц
  • 1 стебель сельдерея
  • 6 шт. картофеля

* Отварить картофель в мундире и яйца в подсоленной воде, добавив ложечку уксуса. Остудить.

* Очистить картофель от кожуры и нарезать небольшими кубиками, выложить в большую миску.

* Яйца очистить и нарезать кубиками, добавить к картофелю.

* Для заправки мелко нарезать лук, стебель сельдерея и огурцы, сложить в миску.

* Смешать нарезанные овощи с майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

* Выложить заправку в миску с картофелем и яйцами, аккуратно перемешать. Накрыть миску крышкой или пленкой и убрать в холодильник минимум на 6 часов. Достать из холодильника за 20-30 минут до подачи на стол.

Вегетарианская паста с лимонным маслом

Ингредиенты:

  • 100 г (в сухой массе) ротини, фузилли или пенне
  • 50 г пармезана
  • 100 г зеленых и черных оливок
  • 100 г черри томатов (красные и оранжевые)
  • 100 г болгарского перца (оранжевого или желтого)
  • 100 г цукини
  • Зеленый лук
  • 1 ч. л красного винного уксуса
  • 50 г оливкового масла
  • 1 ч. л орегано
  • Соль и черный перец по вкусу

* Разогрейте воду в кастрюле для пасты. Тем временем приготовьте заправку для салата.

* Смешайте в небольшой емкости оливковое масло, винный уксус, орегано, соль и перец. Перемешайте заправку.

* Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Как только она сварится, слейте воду и дайте ей остыть при комнатной температуре.

* Пока паста варится, нарежьте остальные ингредиенты: мелко порубите сладкий перец и зеленый лук, нарежьте слайсами цукини.

* Отправьте все овощи в глубокую емкость. Как только паста остынет, добавьте ее к овощам и заправьте соусом.

* Попробуйте салат на вкус и добавьте еще соли и перца, если нужно. Сверху натрите пармезан.

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